Ish-asistenti i Will Smith shokon me deklaratën: E kapa duke bërë s*ks me aktorin e njohur

Aktori dhe reperi i njohur Will Smith së fundmi ka mohuar pretendimet se dikur ishte kapur duke kryer marrëdhënie s*ksuale me aktorin Duane Martin.









Ish-asistenti personal i aktorit, Bilaal i cili akuzoi Smith gjatë një interviste, e cila menjëherë u bë virale në rrjetet sociale.

Ai pretendon se kohë më parë teksa kishte hyrë në dhomën e zhveshjes i kishte parë dy aktorët duke kryer marrëdhënie s*ksuale.

“Unë hapa derën e dhomës së zhveshjes së Duane dhe papritur e pashë atë duke bërë seks anal me Will.”- tha ai.

Bilaal tha se ai kishte qenë dëshmitarë i disa rasteve të ngjashme me atë të Smith dhe Martin.

“Kam parë akte seksuale, ka pasur një në të cilën kam hyrë”, tha Bilaal.

Bilaal tregoi se shikoi kudo dhe vuri re se makina e Smith ishte e parkuar por aktorin nuk po gjendej askund, ndërsa producentët e fimit po i bënin presion tij që të gjente aktorin dhe ta kthente në xhirime.

Ai tha se kishte çelësat e dhomës së zhveshjes së Martinit kur zbuloi se dy aktorët po kryenin marrëdhënie s*ksuale.

Zëdhënësi i fituesit të çmimit “Oskar” gjatë një deklarate për “TMZ” tha se kjo histori ishte “e planifikuar”, ndërsa një burim i tha gazetës se Smith “po shqyrton marrjen e masave ligjore”.

Ish-bashkëshortja e Smith, Jada Pinkett Smith muajin e kaluar zbuloi se ata i kanë dhënë fund martesës së tyre.

Reagimi: Will Smith ka mohuar me vendosmëri pretendimet se ai dikur ishte kapur duke bërë sek

58-vjeçari ishte i martuar me aktoren Martin Tisha Campbell nga 1996–2020.

Martin ka punuar disa vitë me parë me Smith në filma të ndryshëm, duke përfshirë ëtu dy episode të serialit “The Fresh Prince of Bel-Air” në 1993 dhe 1995, dhe tre episode të “Bel-Air” në 2022.

Ai është parë gjithashtu në “The Paul Reiser Show”, në filmat “White Men Can’t Jump”, “Scream 2”, “Boyz II Men” të vitit 1994 dhe “I’ll Make Love to You”.