Ndikohet nga dy faktorë, deri në cilën moshë mund të bëjë dashuri një grua?

Seksualiteti nuk ka moshë, megjithatë shumë mendojnë se gratë e moshuara nuk duhet të bëjnë më dashuri. Është e vërtetë që, me kalimin e moshës, frekuenca e marrëdhënieve zvogëlohet për arsye të ndryshme. Megjithatë, dashurisë nuk mund t’i vendoset asnjë kufizim.









Jeta seksuale e të moshuarit, në fakt, ndikohen nga dy faktorë: shëndeti fizik dhe psikologjik.

Shpeshherë janë faktorët intrapsikikë të tillë si përvojat e jetuara, beqaria, divorci ose zia që tronditin

seksualiteti në vend të moshës. Dhe kështu, gruaja ndalon së bëri dashuri. Çdo qenie njerëzore kalon në tre faza në jetën e tij, përkatësisht fëmijërinë, adoleshencën dhe moshën madhore të rritur. Kur bëhet fjalë për seksualitetin, gjërat janë të ndryshme për gratë.

Nga 16 deri në 25 vjeç, femrat janë të projektuara seksualisht, zgjimi dhe libido janë në kulmin e tyre.

E njëjta gjë edhe për romancën. Në këtë moshë duket e vështirë të përjetosh seksualitetin pa tabu pasi njeriu fillon dalëngadalë të zbulojë trupin dhe seksualitetin e tij.

Nga 25 deri në 35 vjeç, gruaja e njeh trupin e saj në mënyrë perfekte, si dhe emocionet e saj. Është e qëndrueshme dhe e gatshme për të realizuar ëndrrat dhe dëshirat e saj. Krijimtaria seksuale është krijuar dhe dëshira seksuale është e gjithëpranishme, por edhe dëshira për mëmësi.

Nga mosha 35 deri në 40 vjeç njeriu i përkushtohet mësimit të kënaqësisë dhe nuk i mungon kreativiteti për arrije. Të gjitha mjetet për ta arritur atë janë të mira, ndaj ajo e konsideron veten më shumë si aktore se sa një aktore spektator.

Nga 40 deri në 47 vjeç, gratë kanë një marrëdhënie vendimtare me trupin e tyre. Ata vënë në dyshim të tyren dëshira dhe me afrimin e paramenopauzës, lindin shumë pyetje në lidhje me seksualitetin.

Nga mosha 47 deri në 50 vjeç, ata që janë të martuar mësojnë se të jetosh në çift nuk është vetëm të bësh seks, por ta duash njëri-tjetrin pa bërë dashuri.

Nga mosha 50 deri në 60 vjeç shfaqet menopauza dhe fillon lufta kundër simptomave të saj bindëse.

Ndjesitë e përjetuara gjatë kësaj periudhe i bëjnë gratë të besojnë gabimisht se erdhi fundi i jetës së tyre seksuale. Megjithatë, në këtë moshë, gruaja ndjen dëshirën për të rizbuloni seksualitetin tuaj.

Mbi të 60-at, disa gra mendojnë se kënaqësitë e seksualitetit u janë të ndaluara, ato zhyten nऽ njëfarë nostalgjie për të kaluarën dhe të investojnë më shumë në rolin e tyre si gjyshe. Megjithatë, gratë që nuk dorëzohen mund të përjetojnë orgazmë. Dikush mund të guxojë të thotë se kjo është momenti më i mirë pasi të bësh dashuri nuk është më një detyrim, por një kënaqësi e vërtetë.

Prandaj nuk ka moshë në të cilën një grua duhet të ndalojë së bëri dashuri, e rëndësishme është të ndihet mirë me veten e saj./PSIKOLOGJI