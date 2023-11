Përfundoi misionin në Shqipëri, Soreca: Ishte nder dhe kënaqësi të drejtoja Delegacionin e BE-së

Ambasadori i komanduar i delegacionit të Bashkimit Europian, Luigi Soreca, ka përfunduar sot detyrën e tij në vendin tonë.

Në një postim në rrjetet sociale, ai është shprehur se në këta 3 muaj ka përmbushur misionin për të mbështetur Shqipërinë në rrugën drejt integrimit.

“Ishte një nder dhe kënaqësi të drejtoja sërish ekipin e madh të Delegacionit të BE-së në Shqipëri. Në tre muajt e fundit, ne kemi përmbushur shkëlqyeshëm misionin tonë për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt BE-së. Faleminderit shumë për përkushtimin dhe qëndrueshmërinë tuaj! Vazhdoni punën e shkëlqyeshme derisa të bashkoheni me BE-në!”, shkruan Soreca, krahas postimit të disa fotove me stafin e delegacionit.

Kujtojmë se Luigi Soreca u rikthye në 1 shtator në krye të delegacionit të BE-së në Shqipëri, pas largimit të Christine Hohmann.

It was an honor & pleasure to lead again the great team of @EUinAlbania! In the last three months, we have accomplished brilliantly our mission to support #Albania on its EU path. Thank you so much for your dedication & resilience! Keep up the great work until joins the ! pic.twitter.com/1NEq3IDaNr

— Luigi Soreca (@LSorecaEU) November 15, 2023