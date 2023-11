Trajneri i Moldavisë: Shqipëria është surprizë për të gjithë falë Silvinjos, por e dimë ku kanë pikën e fortë

Trajneri i Kombëtares së Moldavisë, Sergei Kleshçenko, mendon se di cila është pika e fortë e Shqipërisë, me të cilën përballet këtë të enjte në kualifikueset e Euro 2024. Tekniku i përfaqësueses moldave, në një prononcim për faqen zyrtare të federatës, ka theksuar se për të gjithë kuqezinjtë ishin surprizë, por kishin shkuar në kreun e grupit me meritë falë punës së Silvinjos.









Ai gjithsesi mendon se Moldavia mund të bëjë diferencën, pasi ekipi ka fituar një besim te vetja që kur nisi të përballej si i barabartë me skuadra si Polonia.

“Momenti vendimtar që tregoi vlerën e ekipit tonë ishte ndeshja në shtëpi kundër Polonisë. Në pjesën e dytë lojtarët e kuptuan se duhej të dilnin në fushë dhe të luftonin fort dhe tifozët tanë prisnin me padurim reagimin. Ky ishte një motivim i fortë për skuadrën, duke na treguar se edhe në momentet më të vështira ka gjithmonë një zgjidhje. Ajo gjithashtu pati një ndikim të thellë tek djemtë, duke u mësuar atyre se vetëbesimi dhe puna në grup janë thelbësore. Në fushë janë 11 lojtarë dhe rezultati nuk varet nga një lojtar, por nga të gjithë së bashku. Ky mësim na tregoi se mirëkuptimi, uniteti dhe madje miqësia në fushë janë çelësi i suksesit tonë.

Objektivi? Le ta pranojmë: Sa prej nesh menduam se do të ngriheshim mbi vendin e fundit në tabelë? Objektivisht kanë pasur edhe arsye, sepse duke analizuar skuadrat kundërshtare, kam parë se nuk kemi arritur asnjëherë ose pothuajse asnjëherë fitore ndaj tyre. Dy ndeshjet e fundit me Ishujt Faroe nga cikli i mëparshëm na treguan se edhe ne nuk arritëm t’i mposhtim. Njëra ndeshje përfundoi në barazim, tjetrën e humbëm. Të thuash se ishim optimistë do të ishte një gënjeshtër. Por djemtë u mblodhën. Ata formuan një ekip të vetëm brenda dhe e kuptuan pse po shkonim. Lojtarët e kuptuan se dalin në fushë jo vetëm për veten e tyre, por edhe për vendin e tyre, familjet dhe miqtë e tyre, të cilët nuk donin t’i zhgënjenin.

Strategjia jonë mbetet e njëjtë pavarësisht ndeshjes. Ne mbështetemi në guximin për të përballuar çdo sfidë, agresivitet në sulm dhe besim në aftësitë tona mbrojtëse. Ky është thelbi i filozofisë sonë të lojës. Kemi vetëm 2-3 ditë për t’u përgatitur, por i kushtojmë vëmendje të veçantë analizës me kujdes të secilit kundërshtar në mënyrë që secili lojtar të kuptojë se kush është përballë në fushë dhe të përshtatet sipas pikave të forta.

Shqipëria? Shqipëria u shndërrua në favorit. Është një surprizë. Por kjo falë trajnerit të tyre, i cili pas vetes ka përvojë shumë të mirë. Një nga pikat e forta të tyre, si kjo e jona, është uniteti i kombëtares. Vura re se në ndeshjet e fundit ata kanë mbajtur një formacion të qëndrueshëm, duke bërë vetëm një ose dy ndryshime. Ata janë një ekip që janë mësuar të luajnë me topin dhe të posedojnë topin. Ato janë teknike dhe të shpejta. Kjo është ajo që ne do t’i kushtojmë vëmendje.

Tifozët? Ne duam shumë ta shohim stadiumin plot. E mbaj mend ende ndeshjen kundër Gjermanisë në stadium në vitin 1998, kur tifozët u ulën në shkallë për mungesën e vendeve bosh. Më pas humbëm 1:3, por në 20 minutat e para ishim në avantazh 1:0. Ua them këtë lojtarëve që ata të kuptojnë: tifozët, pavarësisht rezultatit, nuk duhet të zhgënjehen me lojën. Jemi të motivuar të japim gjithçka në fushë dhe t’i bëjmë këto momente historike të paharrueshme për të gjithë Moldavinë”, tha trajneri i përfaqësueses moldave.

