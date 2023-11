Dua Lipa flet për vështirësitë në fillim të karrierës: Isha e mërzitur gjatë gjithë kohës

Këngëtarja e njohur, Dua Lipa padyshim përfaqëson brezin e artë të shqiptarëve në diasporë që po shkëlqejnë në nivelet më të larta botërore dhe po i bëjnë jehonë vendit të tyre në skenat e mëdha të muzikës.









Mirëpo e gjithë kjo famë ndonjëherë nuk është aq e lehtë për tu përballuar, sidomos në fillime.

Dua Lipa ka folur për momentet e saj pas famës dhe mënyrën se si është ndjerë. Nëse mendoni se ajo ka fluturuar nga gëzimi, gaboheni pasi si shumë personazhe të tjetër të njohur dhe Lipa e ka përjetuar me mërzi.

“Kishte kaq shumë momente, kur fillova për herë të parë kur isha vetëm në fotosesione të vazhdueshme, duke udhëtuar dhe duke bërë shfaqje dhe duke mos dashur të humbas asnjë mundësi — veçanërisht në Amerikë — kur isha duke bërë TV natën vonë ose televizion për mëngjes ose çfarëdo tjetër,” tha ajo në KISS FM.

“Shumë kohë, më duhej të ngrihesha dhe të performoja dhe për një shfaqje amerikane, kisha 30 minuta para se të fillonim regjistrimin, thjesht të përpiqesha të kuptoja një rutinë, të kërceja, të performoja dhe ta bëja atë gjë.

Nëse do të kthehesha pas do ta kisha ndryshuar plotësisht këtë. Kur bëra albumin tim të fundit. Kurrë nuk do doja ta kaloja atë përsëri.

U sigurova që të mos dukesha shumë e dobët. Mendimi për këtë më bën kaq nervoze, ideja se nuk duhet të bëj diçka siç duhet. Vetëm ji e butë me veten. Isha aq e mërzitur gjatë gjithë kohës sa nuk mund të bëj gjërat që doja të bëja vërtet”, shtoi ajo.

