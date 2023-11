FOTO/ E akuzuan për ndërhyrje estetike, reagon Adriana Lima

Adriana Lima nuk do të lejojë që ‘haters-at’ të thonë fjalën e fundit. Ish-modelja e ‘Victoria’s Secret’ reagoi në Instagram Story për t’iu përgjigjur kritikëve që sugjeronin se ajo iu nënshtrua një “lifti fytyre”.









“Fytyra e një nëne të lodhur të një vajze adoleshente, dy para-adoleshente, një djali aktiv, një 1-vjeçari që mëson të ecë dhe tre qenve. faleminderit për shqetësimin tuaj”, ka shkruar ajo krahas një fotoje të saj pa asnjë grim.

Reagimi i Lima vijnë pasi ajo u fotografua në tapetin e kuq të “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” në Los Angeles të martën.

Bukuroshja me origjinë braziliane mahniti me një fustan të zi me mëngë të gjata me dizajne të kuqe, por fansat e përqendruan gjithë vëmendjen në fytyrën e saj.

Disa menduan se 42 vjeçarja ka të ngjarë të ketë bërë ndërhyrje teksa disa pretenduan se ajo kishte ende “ënjtje në zona të caktuara në krahasim me të tjerat”.

“Nuk do ta kisha idenë se ishte i njëjti person”, shkroi një person, ndërsa një tjetër shtoi, “Jo vetëm ‘fox eyes’, por edhe një hundë e re”.

