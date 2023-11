FOTO/ E njihni? Këngëtarja e njohur shqiptare bën ndryshimin dratik në pamje

Këngëtarja e njohur Ronela Hajati është një ndër artistet më aktive në rrjetet sociale, e cila ndan me fansat momente nga përditshmëria e saj.









Prej kohësh ajo i është përkushtuar plotësisht fushës muzikore, duke sjellë për dëgjuesit materiale të cilat janë pëlqyer shumë nga publiku duke u bërë “hitet” e momentit.

Së fundmi Ronela ka postuar në Instagram disa foto, ku ka treguar ndryshimin drastik që ajo ka bërë në pamje.

Me flokët e shkurtra dhe ngjyrë gri, duke e kombinuar me një veshje shumë sportive dhe me një armë në brez, këngëtarja ka habitur ndjekësi me “look-un” e saj të ri.