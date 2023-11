FOTO/ Makina të djegura dhe përleshje mes tifozerive, tension jashtë stadiumit ku po zhvillohet sfida për kualifikueset “EURO 2024”

Në këto momente po luhet dueli Bullgari-Hungari me dyer të mbyllura, i vlefshëm për kualifikueset “EURO 2024”.

Ndërkohë jashtë stadiumit po bëhet “nami” mes dy tifozerive. Kanë nisur përleshjet mes tyre duke djegur makina, ndërkohë në vendngjarje ka mbërritur edhe policia.

Këta të fundit kanë përdorur ujë për të shpërndarë turmat. Pamjet po bëjnë xhiron në rrjetet sociale.

It’s going to be a very long night in Sofia… https://t.co/2FvvGWGKFm pic.twitter.com/8v8lAL8uXz

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) November 16, 2023