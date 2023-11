Kim Kardashian u frikësua kur pa Haaland në Romë, por ngatërroi Messin me Ronaldon

Kim Kardashian e quajti veten një “e fiksuar pas futbollit”, e cila gjithashtu shikon futboll në Evropë për shkak të fëmijëve të saj.

Sezonin e kaluar ajo ishte në stadiumin e Arsenalit dhe në atë të Paris Saint-Germain. Në SHBA ajo nuk ka munguar në debutimin e Lionel Messit te Inter Miami dhe në përgjithësi ka filluar të njohë fytyra dhe gjëra për yjet e futbollit botëror.

Influencuesja dhe modelja amerikane së fundmi ka folur për takimin që ka pasur në Romë me Erling Haaland dhe … u tremb. Ajo e pa atë nga afër në një event të Dolce & Gabbana dhe i la shumë përshtypje norvegjezi.

Kim Kardashian:

“I was in Italy and I see Erling Haaland and I freaked the f*** out because I know my son would be so excited! So I’m like such a loser FaceTiming at this event being like, ‘Saint, you’ll never guess who I ran into!’” pic.twitter.com/iUHn82uBr7

— ManCityzens (@ManCityzenscom) November 15, 2023