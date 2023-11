Moldavi-Shqipëri, Veliaj fton qytetarët në “Tirana Fan Zone”: Të mbështesim shqiponjat kuq e zi

Shqipëria përballet nesër me Moldavinë, ku do të mjaftojë vetëm një pikë që na kualifikon për në Kampionatin Europian që do të zhvillohet në Berlin.









Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj ftoi qytetarët të mbushin sheshin “Skënderbej”, për të mbështetur në orën 18:00 kombëtaren e futbollit. “Një hap larg EURO2024!

Të gjithë bashkë nesër në Sheshin Skënderbej, ora 18:00, të mbështesim shqiponjat kuq e zi, për ëndrrën e përbashkët Europiane!

Forca çuna! Krenohemi me ju”, deklaron Veliaj.