Nga shëndeti i kockave te zvogëlimi i rrezikut të sëmundjeve të zemrës, ja 5 përfitimet e jashtëzakonshme që merrni nga konsumi i shegëve

Shegët janë fruta të rrumbullakëta me lëkura të forta, me shkëlqim të kuq në të verdhë. Brendësia e saj e mbushur me kokrra janë një burim me lëndë ushqyese që sjellin përfitime të shumta në shëndet.









Më poshtë keni të listuara 5 përfitimet kryesore në shëndet:

Mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës

Shega është e pasur me komponime mbrojtëse të cilat kanë veti antioksidante, këto janë të dobishme për shëndetin pasi mbrojnë jo vetëm qelizat tona, nga dëmtimet, por edhe komponimet si kolesteroli. Kjo do të thotë se përfshirja e shegës rregullisht mund të jetë efektive në reduktimin e rrezikut të aterosklerozës.

Në vitin 2013, një studim shqyrtoi efektin e konsumimit të 150 ml lëng shege çdo ditë për dy javë te pacientët me presion të lartë të gjakut (hipertension) dhe zbuloi se mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Një studim tjetër i vitit 2005 zbuloi se pirja e lëngut të shegës mund të përmirësojë rrjedhjen e gjakut në zemër te pacientët me sëmundje koronare të zemrës.

Mund të përmirësojë shëndetin e kockave

Dy studime nga viti 2014 dhe 2015 kanë treguar se si konsumimi i shegës duket se ka një efekt parandalues në humbjen e kockave tek minjtë, por, deri më sot, kjo nuk është përsëritur në provat njerëzore. Gjetjet sugjerojnë se lëngu dhe ekstrakti i farës së shegës mund të jenë me përfitim të mundshëm veçanërisht për gratë e moshës së mesme, në menopauzë.

Mund të përmirësojë performancën atletike

Një studim i vitit 2016 sugjeron se përmbajtja antioksiduese e shegës dhe lëngut të shegës mund të vonojë dhimbjen e muskujve dhe të përmirësojë rikuperimin pas seancave të stërvitjes me pesha. Një studim tjetër tregoi gjithashtu se ekstrakti i shegës përmirësoi performancën brenda 30 minutave pas gëlltitjes për sportet që përfshijnë vrapim me ndërprerje.

Mund të ketë veti anti-inflamatore

Shega ka një aktivitet antioksidues tre herë më të lartë se ai i verës së kuqe dhe çajit jeshil, kështu që do të ishte e drejtë të prisnim veti të dobishme anti-inflamatore. Ka pasur studime të ndryshme që shqyrtojnë vetitë e mundshme anti-inflamatore të shegës. Hulumtimet fillestare kanë treguar se fruti mund të ndihmojë në luftimin e inflamacionit në zorrë, ndërsa studime të tjera kanë shqyrtuar efektet e mundshme anti-inflamatore të një përbërësi antioksidues, të quajtur acid punicik, i cili gjendet në vajin e farave të shegës, në qelizat e kancerit të gjirit. Një punim në Journal of Research in Medical Sciences raportoi gjithashtu një provë të vogël në të cilën pacientët me diabet të tipit 2 konsumuan lëng shege çdo ditë dhe treguan më pak shënues të inflamacionit në gjakun e tyre pas 12 javësh.

Mund të përmirësojë kujtesën

Hulumtimi se si shega dhe lëngu i tyre mund të ndikojnë në funksionin njohës janë ende në fazat e hershme. Një provë e vogël u kërkoi pjesëmarrësve me ankesa të lehta të kujtesës të lidhura me moshën të pinin 225 ml lëng shege çdo ditë dhe gjeti një përmirësim në detyrat verbale dhe vizuale pas katër javësh.