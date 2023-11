“Rama mendon meqë është kryeministër, e ka pronë të tij Shqipërinë”/ Marrëveshja për emigrantët, Ngjela: Duhet t’i kishim kërkuar Italisë 1 miliardë euro

Marrëveshja mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes së tij italiane Georgia Meloni për sjelljen e emigrantëve të paligjshëm në Lezhë.









Avokati Spartak Ngjela ka deklaruar në Euronews Albania se kjo marrëveshje nuk do të bëhej nëse Shqipëria do të merrte qira nga Italia për territorin që do të ofronte. Sipas tij Shqipëria mund të kërkonte edhe 1 miliardë euro në këmbim të kësaj marrëveshje.

Ai shtoi gjithashtu se qeveria e ka të drejtën të japë territore të vendit me qira, por Rama mund ta ketë bërë këtë marrëveshje falas kundrejt Italisë, pasi sipas tij, kryeministrit i duket vetja pronar i Shqipërisë.

“Po Rama pse se kërkon qiranë për tokën që do të jepet për emigrantët. E di se e ka pronën e vetë, por në të vërtetë prona është e shqiptarëve. Këto nuk merren nga një kryeministër, në funksion të korrupsionit.

Ju duhet ta pyesni pse nuk kemi marrë qeranë për tokën që ofron Shqipëria për emigrantët. Ai ka ardhur është instaluar në territorin tënd. Sa do paguaj? Edhe një miliard dollarë. Rama nuk flet me koncept juridik, mendon meqë është kryeministër ka pronë të tij Shqipërinë.

Nuk e dimë se si është kontrata, ata mund të rrinë atje si në kamp, mund të mos hyjnë në shtet. Prandaj duhet të keni kulturë juridike zonjë. Kontrata mund të ketë 40 dispozita. Kur të vijë marrëveshja flasim. Mendimi im është se nëse Rama merr para dhe e ka lëshuar territorin, është në favor të Shqipërisë.

Ky është kryeministër, ka të drejtë të japë qiramarrje, por nuk mund ta japë falas. Ma jepni nenin e Kushtetutës që shkelet nëse mendoni se shkelet. Është në kompetencë të qeverisë. Edhe Italia të ka mbajtur 600 mijë shqiptarë atje”, tha Ngjela.