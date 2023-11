Ushtria vret një nga terroristët e Hamasit që e mbajti dhe torturoi lakuriq 23-vjeçaren izraelite Sunny Luke!

Një tjetër goditje e rëndësishme kundër Hamasit u arrit nga ushtria izraelite gjatë operacionit të saj ushtarak në Gaza. Sipas informacioneve të fundit nga mediat izraelite, një nga terroristët që kreu aktin e urryer të mbajtjes së trupit të zhveshur të 23-vjeçares izraelito-gjermane, Shani Luke, i masakruar nga Hamasi, është vrarë nga policia sekrete e Izraelit.









Kujtojmë se gruaja ishte një nga viktimat e para të terroristëve në festivalin fatal Supernova, pranë Rripit të Gazës.

Rasti i të resë me tatuazhin e veçantë është skalitur në mënyrë të pashlyeshme në kujtesën kolektive.

Bëhet e ditur se edhe vëllai i saj kishte folur për pamjen tragjike të 23-vjeçares që po qarkullonte nga persona të armatosur me fugon.

Amit Luke, 20 vjeçe, tha se kishte parë videon e motrës së tij 23-vjeçare e shtrirë e palëvizur dhe gjysmë e zhveshur në pjesën e pasme të një kamioni, me njërën këmbë në një kënd të panatyrshëm, i rrethuar nga 4 persona të armatosur të Hamasit, të cilët bërtisnin “Allahu Akbar”.

Theksojmë se babai i të resë kishte folur ekskluzivisht për protothema.gr për makthin me të cilin duhej të përballej, ndërsa kishte përshkruar në një gjendje tepër emocionale ditën që i ndryshoi jetën.

Në shtëpinë e Sanit, ku u zhvillua dokumentari i protothema.gr, një turmë njerëzish kishte ardhur për të nderuar vajzën.

“Këto javë kanë qenë të vështira”, tha babai i Sunny për ditën tragjike të masakrës së festivalit.

“Nga ora 06.45 filluam të dëgjonim zhurma dhe thirrëm vajzën për t’i thënë të shkonte në një strehë” nis rrëfimi i tij për babai i cili thotë se vajza e tij u përgjigj menjëherë dhe tha se po shkonte për në Tel Aviv.

Por gjithçka ngriu kur pak më vonë panë në tokë një foto të vajzës së tyre. “E kuptuam nga tatuazhi i veçantë”, tha babai, i cili tregon se ai dhe pjesa tjetër e familjes shpresonin që Sunny të ishte gjallë.

“Vëllai i saj po qante”, kujtoi babai për momentet e pritjes para se të mësonin se vajza kishte vdekur.

“Shpresuam që ajo të ishte gjallë. Ne menduam se ajo ishte gjallë dhe se ishte në duart e Hamasit”, shtoi ai. Ai shpjegon, në fakt, se fillimisht kishin besuar se vajza e tij ishte në spital dhe madje kishte tentuar t’i vidhnin para nga karta bankare.

Ai ndjeu, siç kishte thënë, një lloj lehtësimi kur mësoi se çfarë kishte ndodhur. Lehtësim sepse pyetjet dhe mendimet për vendndodhjen e vajzës u zgjidhën.

“Kam imagjinuar se po përdhunohej, po torturohej”, shpjegoi ajo për makthin që po jetonte derisa zbuloi saktësisht se çfarë kishte ndodhur.

Kur biseda kthehet në luftë, babai i së resë flet me dhimbje të dukshme për torturat e pabesueshme të Hamasit.

Gaza nuk ka asnjë lidhje me Izraelin. Hyjnë në Izrael, djegin njerëz, dhunojnë, janë sadist”, kishte nënvizuar ai.

“Në këto tortura të pabesueshme, ata fotografojnë veten”, shtoi ai.

“Në Izrael ne e duam paqen, nuk duam luftë. As me Libanin, as me Jordaninë, as me Sirinë”, sqaroi ai.

“Ata duan të hakmerren në tokat tona, duan të na shkatërrojnë. Por Gaza nuk do të ekzistojë, do të bëhet pluhur, banorët do të shkojnë në Libi”, kishte theksuar babai i Sanit.

