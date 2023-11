Vetmia/ Keni miq por ndiheni të vetmuar? Përgjigja qëndron në tru

Në një botë të krijuar me teknologji inovative komunikimi dhe platforma të rrjeteve sociale, si ndodh që disa njerëz ndihen të vetmuar? E megjithatë, siç zbulon një studim i ri, pavarësisht se sa i madh ka një rrjet social dhe miq, ka të ngjarë të ketë raste kur ai ndihet shumë i vetmuar. Por si shpjegohet kjo?









Studiuesit nga Universiteti i Kalifornisë Jugore kanë zbuluar se vetmia që njerëzit ndjejnë mund të tregojë ndryshime në funksionin e trurit dhe mënyrën se si ata e perceptojnë botën përreth tyre. Hulumtimi është publikuar në Psychological Science.

Për të arritur në këtë përfundim, ekipi i studimit iu nënshtrua 63 studentëve të parë të kolegjit në një MRI 90-minutëshe. Gjatë testeve të trurit, pjesëmarrësit panë 14 video tërheqëse dhe më pas, duke përdorur shkallën e vetmisë së UCLA, u përgjigjën se sa socialë ndiheshin. Studiuesit mblodhën të dhënat që rezultuan dhe i shtuan ato në rezultatet e një studimi të mëparshëm në mediat sociale. Në atë studim, pjesëmarrësve iu kërkua të listonin emrat e pjesëmarrësve me të cilët ishin afruar, njerëzit me të cilët hanin dikur dhe ata me të cilët shoqëroheshin gjatë atij viti të parë akademik.

Pjesëmarrësit në hulumtimin e ri u ndanë në dy grupe. ‘Grupi i vetmisë’ përbëhej nga njerëz që kishin rezultate të larta në shkallën e vetmisë, ndërsa ata me rezultate të ulëta vendoseshin në ‘grupin social’.

Dy zona të trurit janë të lidhura me vetminë

Duke ekzaminuar rrezet X të trurit, studiuesit gjetën ndryshime në aktivitetin e trurit midis dy grupeve. Dallimet lidheshin kryesisht me dy zona të trurit: rrjetin e funksionit të paracaktuar (d.m.th. funksioni i trurit i lidhur me interpretimin e tregimeve dhe marrëdhënieve shoqërore) dhe rrjetin e shpërblimeve. Studiuesit argumentuan se njerëzit që ndihen të vetmuar i përpunojnë gjërat në një mënyrë të veçantë, kjo është arsyeja pse ata shpesh ndihen të keqkuptuar dhe të margjinalizuar nga të tjerët.

“Ne zbuluam se ata që ndihen të vetmuar e perceptojnë botën përreth tyre shumë ndryshe, pavarësisht se sa shumë ndërveprojnë me të tjerët dhe sa miq kanë”, komentoi Elisa C. Baek, një studiuese në Universitetin e Kalifornisë Jugore dhe autore kryesore e studimin. “Një skenar është që njerëzit që ndihen të vetmuar i interpretojnë situatat ndryshe, gjë që mund t’i vështirësojë marrëdhëniet e tyre shoqërore”, shtoi ajo.

Një tjetër mundësi e mundshme është që vetmia mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit mendojnë ndonjëherë.

Studiuesit theksojnë se kërkimet e mëtejshme se si funksioni i trurit ndikon në ndjenjat e vetmisë mund të ndihmojë në zhvillimin e mënyrave efektive për të reduktuar izolimin social.