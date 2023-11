371 milionë euro shpërblime, UEFA hap thesin, rrit me 23% bonuset, ja sa përfiton Shqipëria

Shqipëria është vetëm një pikë larg Evropianit. Kjo do të ishte një arritje e jashtëzakonshme për futbollin shqiptar, për më tepër që këtë herë po shkojmë drejt Gjermanisë me një lojë shumë të bukur, me shifra që tregojnë qartë se Sylvinho dhe të besuarit e tij e meritojnë një biletë. Evropiani është një vitrinë shumë e madhe, prestigjioze, për lojtarët, për trajnerin Sylvinho, por dhe për vetë FSHF-n, kjo edhe në aspektin financiar.









Këtë Evropian, UEFA ka rritur me 23% shifrat e fitimeve krahasuar me “Euro2016”. 24 kombëtaret pjesëmarrëse do të sigurojnë në total 371 milionë Euro. Kualifikimi vlen 9.25 milionë Euro, shifër e konsiderueshme për një federatë të vogël si e Shqipërisë.

Bonuset konsiderohen të larta edhe në fazën e grupeve. Një fitore vlen 1.5 milionë euro, ndërsa barazimi 750 mijë euro. Nëse Shqipëria do të kalonte të paktën fazën e grupeve, kjo do të shtonte në arkën e FSHF-së edhe 2 milionë euro të tjera.