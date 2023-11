Bankers Petroleum Albania sponsor i ekipit të futbollit të Patosit

Kompania naftënxjerrëse në Patos-Marinzë, Bankers Petroleum i ka siguruar ekipit të qytetit te gjitha setet të reja sportive dhe dhe bazën materiale për sezonin e ri të kampionatit.

Të pranishëm në ceremoninë e organizuar për këtë rast ishin kryetari i Bashkisë Patos Fation Duro, CEO i Bankers Huanqin Xiao, shefi i ekipit Endrit Çako, trajneri Bledar Borova dhe futbollistët e ekipit.









“Ne besojmë në nxitjen e shpirtit të komunitetit dhe mbështetjen e talenteve vendase. Ky partneritet pasqyron angazhimin tonë për të kontribuar në rritjen dhe suksesin e komunitetit, të cilit i shërbejmë”- tha CEO I kompanisë, z.Huanqin Xiao.

Sipas drejtuesvve klubit, Patosi është një ekip ende modest por shume ambicioz per te ecur perpara dhe shenuar rezultate te suksesshme me qellimin per t’u ngritur ne kategori. “Besojme se futbolli, I cili është sporti më I dashur për shqiptarët do të përmirësojë më shumë jetesën e qytetin e Patosit dhe të përfshijmë më shumë të rinj të zonës në këto aktivitete. E falenderojmë Bankers qe po mundëson mbështetje financiare për ekipin e qytetit tonë”, tha kryebashkiaku, Fation Duro.