Digjet Greqia, studentët i vënë flakën rrugëve të Selanikut, zbuloni arsyen!

Incidente kanë ndodhur në Selanik dhe Patra, në kuadër të mobilizimeve për përvjetorin e Politeknikut, me hedhje molotovi dhe gaz lotsjellës.









Në Selanik, pas marshimit, anarkistët hodhën bomba molotov, gurë, dru dhe sende të tjera drejt skuadrave të policisë, në lartësinë e Kamarës. Policia nga ana e saj është kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës dhe granata trullosëse për t’i zmbrapsur, ndërsa ndjekja e anarkistëve ka vazhduar në rrugët e ngushta që të çojnë në Agios Dimitrios, me njerëz që kanë hedhur sende.

Deri më tani ka pasur të paktën pesë të arrestuar.

Rreth orës 20 ka përfunduar marshimi masiv për 50-vjetorin e kryengritjes së Politeknikut. Marshi filloi nga Shkolla Politeknike e AUTH-së dhe në të morën pjesë studentë, studentë, punëtorë, sindikata, lëvizje dhe organizata. Në krye të saj ishte blloku i Shoqatës së Rezistencës së Rezistencës së Mërguarve të Burgosur 1967-1974.

Një bllok studentësh marshuan përpara konsullatës amerikane në rrugën Tsimiski, duke mbajtur flamuj të kuq dhe palestinezë dhe duke bërtitur parulla pro Palestinës. Protestuesit dogjën dy flamuj amerikanë. Në kalimin e konsullatës dhe kolektivëve të së majtës jashtëparlamentare, ndërsa u ndezën pishtarë, u bërtitën parulla kundër SHBA-së dhe solidaritet me Palestinën.

KKE, PAME dhe shoqatat studentore përfunduan marshimin tek shtatorja e Venizelos dhe blloku SYRIZA, në kryqëzimin e rrugëve Tsimiski dhe Aristotelous. Një pjesë e bllokut të së majtës jashtëparlamentare dhe hapësirës antiautoritare përfundoi marshimin në Ionos Dragoumis dhe pjesa tjetër, në rrugën Egnatia, në Syntrivani ku forcat e policisë kishin vendosur një barrierë për të penguar hyrjen në universitete. Në fund të marshimit, tensioni mbizotëroi kur grupe njerëzish hodhën bomba molotovi dhe fishekzjarre dhe forcat e policisë i shtynë në Kamarë dhe rrugët përreth.

Në Patras, gjatë kthimit të marshimit të dytë drejt Politeknikut me dhjetëra kokteje molotovi që kanë rënë. Policia vazhdoi me arrestime dhe arrestime, ndërsa pasoi një ndjekje me grupe anarkistësh.

Incidentet kanë ndodhur pak para orës 20:00 kur një grup personash pjesëmarrës në marshin e përvjetorit të kryengritjes së Politeknikut, i cili kishte nisur nga ish-aneksi i Universitetit, hodhën bomba molotovi ndaj forcave të policisë.

Në mënyrë të veçantë, grupi i personave konkretë që ishin në fund të marshimit nisën të hidhnin bomba molotovi kur arritën në kryqëzimin e rrugëve Korinthos dhe Gounarit, jashtë godinës së gjykatës.

Forcat e policisë në vendngjarje janë kundërpërgjigjur me granata kimike dhe trullosëse, ndërsa grupi i personave që hodhën bomba Molotov janë nisur drejt zonës së Sheshit të Rezistencës Kombëtare.

Njëkohësisht po vijojnë hetimet e policisë për identifikimin e personave që hodhën bombat molotovi, ndërsa tashmë janë arrestuar.

Më herët në Patras ishin zhvilluar dy tubime masive, për 50-vjetorin e kryengritjes së Politeknikut.

I pari u zhvillua jashtë qendrës së punës, në Sheshin e Rezistencës Kombëtare, ndërsa grumbullimi i dytë nisi jashtë godinës së ish-degës së Universitetit të Patrës, në rrugën Korinthos.

Shikoni fotot