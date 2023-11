Gjimshiti bën kapitenin: Shqipëria ka tifozët më të mirë në botë, s’ishte ndeshja më e mirë

Kapiteni i Kombëtares, Berat Gjimshiti ka thënë pas kualifikimit në Euro 2024 se barazimi 1-1 në Moldavi nuk ishte ndeshja më e mirë.









“Përjetim i papërshkrueshëm. Nuk ishte ndeshja jonë më e mirë. Një pikë na çoi në Europian, jemi të gjithë të lumtur. Sa shumë shqiptarë që kishte në stadium, i falenderoj shumë të gjithë. Kemi tifozët më të mirë në botë. E kemi kuptuar që do të shkonim në Europian, kur fituam me Çekinë 3-0, ajo na dha vetëbesim. E menduam të gjithë që ishim të kualifikuar, por duhet të ishim të gjithë me këmbë në tokë. Gjithçka u arrit. Edhe herën e fundit isha në eliminatore, pastaj nuk shkova në Europian, të presim (qesh). Rëndësi ka të kemi shëndetin. Duhet të shfrytëzojmë çdo moment dhe të ndjejmë atë emocion”, u shpreh Gjimshiti për Klan TV.