Inceneratorët/ “Rama po bën gjithçka që vjedhja e shekullit të arkivohet në harresë”- Berisha paralajmëron: E garantoj se kurrë s’do mund ta groposë

Berisha deklaroi se Rama ka urdhëruar SPAK që të mos trajtojë prodecuarat, për atë që ish kryeministri e quan “vjedha e shekullit”.

Por, ai garantoi se “e garantoj se kurrë kjo aferë nuk mund të groposet”.

“Organizata e tij kriminale, qeveri SPAK bënë gjithçka të arkivohet në harresë vjedhja e shekullit e cila ka një përgjegjës kryesor, që është Rama dhe të tjerë rreth tij të njohur, Erion Veliaj, Ëngjëll Agaçi, Artur Metani, Damian Gjiknuri. E garantoj se kurrë kjo aferë nuk mund të groposet.

Në groposjen e kësaj afere i ka kërkuar SKAP të mos trajtojë procedurën e cila përbën kolonën kryesore mbi të cilën ngrihet piramida e vjedhjes dhe korrupsionit të shekullit, që është inceneratori. Ka urdhëruar SKAP të injorojnë procedurën sepse procedura çon direkt tek ai, tek agaçi i tij”, tha Berisha.

Për rikujtesë qytetarëve, nuk është kjo një deklaratë politike, por Edi Rama në vitin 2014, anulon me një vendim korruptiv, strategjinë e mëparshme të hartuar me një financim prej 4 milionë eurosh nga BE për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri, bazuar në landfille, grumbullim, seleksionim dhe riciklim.

Rama u angazhua direkt vetë me ekipin e tij për të anuluar këtë strategji dhe për të shpallur gjendjen e emergjencës kombëtare, vetëm e vetëm që të instalonte strategjinë e djegies së plehrave, në të cilën ata parashikonin t’u vidhnin shqiptarëve qindra milionë euro.

Edi Rama, pasi ka ndryshuar me firmën e tij strategjinë, ka vendosur në buxhetin afatmesëm, veprat e zeza korruptive të incneratorëve, sepse ato nuk ekzistonin.

Edi Rama me Agaçin dhe Metanin, janë famëzinjtë, të cilët përligjën pas firmosjeve të rrufeshme në 24 orë, 17 firma në 19 dokumenta në dhjetor të vitit 2016, për procedurën e negociatave të mbyllura, procedurë për çka Rama u informua dy herë se është antiligjore, nga drejtori i asaj kohe i entit të prokurimeve publike.

Por kjo për Ramën nuk kishte rëndësi. Ishte babëzia e tij e tmerrshme, sepse ai kishte lexuar dhe e dinte se mafia e plehut është mafia që pasurohet më shpejt dhe më shumë. Se mafia ka dhuntinë kriminale të shndërrimit të plehrave në flori për pronarët e sipërmarrjes.

Kështu që ai firmosi të aplikohet një procedurë antiligjore në tenderimin e kompanive që do ndërtonin inceneratorët.

Edi Rama, në një akt unik në historinë e botës, firmosi në dhjetor të vitit 2016, vendimin e Këshillit të Ministrave, për t’i dhënë bonos 8 pikë një kompanie që nuk ekzistonte kund në Shqipëri. Një kompanie që do themelohej vetëm 9 muaj më vonë. Një ditë përpara se ajo të dilte fitimtare e tenderit të parashikuar.

Pra, gjithçka është bërë në hetimin e organizatës kriminale SKAP, që të arrestohen vetëm kurbanë që pranon Edi Rama, por jo ata, të cilët janë përgjegjësit më kryesorë, duke filluar nga vetja e tij.