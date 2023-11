Kualifikimi në Euro 2024, Kombëtarja i jep 9.25 milionë euro FSHF-së

Kombëtarja u kualifikua për në Euro 2024 dhe me këtë sukses të arritur nga kuqezinjtë, UEFA do shpërblejë FSHF-në për këtë triumf. Suksesi do t’i sjellë Federatës Shqiptare të Futbollit 9.25 milionë euro, shifër kjo që do jetë e njëjtë për 24 ekipet pjesëmarrëse në këtë event.









Veç kësaj shume, UEFA akordon edhe bonuse prej 1.5 milionë euro për çdo fitore dhe 750 mijë euro për çdo barazim në fazën finale. Nëse tanët kalojnë grupin e fazës finale, një bonus shtesë prej 2 milionë eurosh do kalonte në arkat e FSHF-së. Veç saj, bonus prej 5 milionë eurosh do kishte edhe për secilin ekip që mbërrin në fazën gjysmëfinale.

Mesa duket pika në Moldavi është shumë e rëndësishme për futbollin në vend, me shumën që do investohej për zhvillimin e futbollit.