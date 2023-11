Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









ROBERTO FORIN PER “ZERIN E AMERIKES”: E PAQARTE KUSH DO KETE PERGJEGJESI

MARREVESHJA ME ITALINE PER EMIGRANTET, ZYRTARI I KE: PIKEPYETJE PER ZBATIMIN

Zëvendës Drejtor dhe Përgjegjës për Europën në Qendrën Ndërkombëtare të Migracionit Miks: vështirësitë mund të krijohen nëse emigrantët do dalin nga qendrat e pritjes

Mijëra familje mbetet pa bonusin e qirasë

BIRN: Katër vjet pas tërmetit të vitit 2019, mijëra banorë në Durrës mbeten ende në udhëkryq

Ekspertët e ndërtimit: Banorët po rrezikojnë më shumë, po kthehen në pallatet e dëmtuara

BAROMETRI I SIGURISE

Anketa ballkanike, Serbia dhe Shqipëria me nivelet më të larta të korrupsionit

“Ndërtimet te ‘Partizani’, nuk e kam favorizuar dhëndërin”

Berisha: Ramës do t’i bëj gjyqin publik me fakte. Malltezi, i burgosur politik