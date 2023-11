Lufta në Izrael: Si u stërvit Hamasi për të thyer gardhin më të fundit që kushtoi mbi 1 miliard dollarë

Pak është raportuar në muajin e fundit se si Hamasi theu “Murin e Hekurt” të famshëm të Izraelit dhe pushtoi vendin, duke kryer pushtimin e 7 tetorit dhe masakrat që pasuan. Megjithatë, një raport tjetër nga Washington Post amerikan hedh një vështrim introspektiv në strehimoret e një prej konflikteve më kritike në Lindjen e Mesme në gjysmën e shekullit të kaluar.









Gjithçka filloi në dhjetor 2021 … kur ushtria izraelite tha se një përmirësim i teknologjisë së lartë të digës që ka rrethuar prej kohësh Rripin e Gazës do të mbronte banorët e territoreve të afërta izraelite nga terroristët.

“Si nëntokë dhe i ngritur, me masa të avancuara, që do të pengojnë hyrjen në Izrael në mënyrën më të mirë të mundshme”, deklaroi me krenari gjeneral brigade Eran Ofir, i cili drejtoi projektin. Përmirësimi kushtoi 1 miliard dollarë dhe u deshën tre vjet për t’u përfunduar.

Megjithatë, videoja e Washington Post tregon qartë se si më 7 tetor Hamasi shfrytëzoi dobësitë e krijuara nga mbështetja e Izraelit në teknologji në “Murin e Hekurt” për të kryer sulmin e vetëm më vdekjeprurës në historinë e Izraelit.

Shikoni videon:

Videoja detajon se si personat e armatosur të Hamasit neutralizuan kamerat me rreze të gjatë, sensorë të sofistikuar dhe armë me telekomandë – një taktikë e njohur brenda grupit si “skema verbuese” – për të shkelur teknologjinë e lartë.

Videot e trajnimit që tregojnë terroristët duke sulmuar modele të objekteve izraelite ishin postuar në mediat sociale muaj më parë dhe ishin të dukshme për të gjithë. Ne zbuluam se Hamasi gjithashtu kishte zgjeruar kampet e tij për disa vite, aktivitet i dukshëm në hartat e disponueshme gjerësisht në internet. Uashington Post i caktoi këto kampe duke përdorur terrenin dhe veçoritë e tjera dalluese që shihen në videot e trajnimit.

Siç tregon investigimi gazetaresk i mediave amerikane, u gjet material që tregonte 14 çarje të veçanta të digës. Duke krahasuar pamjet me harta, imazhe satelitore dhe të dhëna të tjera, gazetarët vunë në dukje se ku ndodhën shkeljet – nga Qafa e Erezit në veri deri në Kerem Shalom në jug. Izraeli tha se kishte gjithsej rreth 30 shkelje.

Shikoni pikat e thyerjes së murit:

U zbulua se Hamasi gjithashtu kishte zgjeruar forcat e tij, aktivitet i dukshëm në hartat online, ndërsa po stërvitej për muaj të tërë për të thyer gardhin. Megjithatë, ajo që nënvizohet është fakti se forcat izraelite nuk i vlerësuan drejt synimet e Hamasit, duke besuar se ky i fundit nuk do të vazhdonte me një pushtim.

“Ne nuk mendonim se Hamasi kishte këtë aftësi, kështu që nuk e imagjinonim se çfarë do të ndodhte”, tha Charles Frelich, ish-zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare i Izraelit. Në të njëjtën kohë, forcat izraelite nuk pranuan të komentojnë raportin e Washington Post.