Pamje tronditëse nga tragjedia me 24-vjeçarin/ Dëshmitarët: Ai ka pirë pak para se të largohej

Makina që drejtohej nga 24-vjeçari i cili mbeti i vrarë në orët e para të së premtes, kur u përplas me një mjet kalimtar në rrugën provinciale Selanik -Michanionas, në hyrje të Peraias, është kthyer në një masë amorf hekuri. 24-vjeçari ka mbetur i plagosur për vdekje nga përplasja e rëndë e ndodhur në orën 03:00 dhe duket në fotot e makinës të publikuara nga protothema.gr, ndërsa dy persona të tjerë, vëllezër binjakë 23 vjeç janë dërguar në spital me lëndime të rënda.









Në videon e publikuar nga protothema.gr dhe të regjistruar nga kamerat e sigurisë së kompanisë pak minuta pas përplasjes fatale, shihet mobilizimi i madh i autoriteteve me zjarrfikëse, makina patrullimi dhe ambulanca që kanë mbërritur me fenerët ndezur për të nxjerrë tre burrat dhe i çojnë në spital.

Deri më tani nuk janë të qarta rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti tragjik, por sipas pronarit të dyqanit ku punonte 24-vjeçari, drejtuesi duket se ka konsumuar alkool para se të hipte në makinë. 24-vjeçari punonte si kuzhinier në një restorant në Selanik, ndërkohë që ruante një lidhje me një koleg, të cilin mëngjesin e së premtes herët në mëngjes shkonte për ta takuar me makinën e tij.

Siç tha edhe pronari i biznesit, Pantelis Samlidis, “Nikola jonë kishte dalë nga dyqani mbrëmë, kishim një ngjarje dhe ai piu dy-tre pije. Ai doli nga shtëpia për të marrë makinën për të shkuar të pushonte tek e dashura e tij. Gjatë kthimit, pranë shtëpisë së tij, ka ndodhur aksidenti. Nuk i di detajet, por njëra nga dy makinat shkoi në drejtim të kundërt”.

“Nikos ka punuar për mua për tre vitet e fundit. Ai ishte një fëmijë i shkëlqyer, një mjeshtër i shkëlqyer i kuzhinës – kuzhinier. Dyqani ishte identifikuar me të dhe ne ishim identifikuar me të, u bëmë një familje dhe fatkeqësisht kjo ndodhi. Vitin e fundit ai ishte në një lidhje me një nga bashkëpunëtorët tanë nga dyqani. Nuk e di si ka ndodhur aksidenti, ai mund të ketë qenë duke folur në celular, sepse nuk ishte i dehur shumë kur doli nga dyqani, kishte pirë tre pije “të rënda” nga sa më thanë. Por ai nuk ishte i dehur deri në atë pikë sa t’i krijonte problem me drejtimin e automjetit, të paktën kur doli nga dyqani nuk e di nëse ka dalë dhe ka pirë më pas”, tha ai.

Gjendja e dy të plagosurve

Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur rëndë dy vëllezër binjakë 23-vjeçarë, të cilët ndodheshin në mjetin e dytë, të cilët janë dërguar në spital.

Siç ka përmendur babai i tyre, duke folur për protothema.gr, dy të rinjtë po i nënshtrohen operacionit pasi kanë fraktura në bel, legen, acetabulum, thyerje të kapakut të gjurit dhe njëri prej tyre ka edhe problem me sy.

Nga informacionet e dhëna nga familja e binjakëve, rezulton se makina e 24-vjeçarit ka shkuar në drejtim të kundërt , ka goditur hekurat, ka bërë disa salto dhe ka përfunduar para makinës së 23-vjeçarit. Dy vëllezërit, sipas familjarëve, po ktheheshin në shtëpi dhe ishin të kthjellët, të pushuar, të qetë dhe me shpejtësi të ulët.

