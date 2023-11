Papa Françesku do të takohet më të afërmit e pengjeve izraelite

Papa Françesku do të takohet me të afërmit e pengjeve izraelitë të mbajtur nga Hamasi, sipas një burimi. Dymbëdhjetë të afërm do të takohen me Papën të mërkurën e ardhshme në mëngjes përpara audiencës së tij të përgjithshme.









Papa Françesku ka bërë thirrje të shumta për lirimin e 240 pengjeve të marra në Gaza. Ai gjithashtu ka bërë thirrje për një armëpushim, të cilin Izraeli e ka përjashtuar, për të lejuar dërgimin e më shumë ndihmave humanitare në Gaza.

Sipas numrit dy të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, Selia e Shenjtë beson se lirimi i tyre dhe një armëpushim janë dy “pika themelore” për zgjidhjen e konfliktit.