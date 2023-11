Putin: Deri në vitin 2014 do të kisha quajtur të çmendur këdo që më thoshte se do të shkonim në luftë me Ukrainën

Vladimir Putin pranoi sot, gjatë një fjalimi në Forumin Kulturor të Shën Petersburgut, se deri në vitin 2014 as që mund të mendonte se mund të kishte një konflikt mes Rusisë dhe Ukrainës.









“Shumë njerëz, duke përfshirë edhe mua, deri në vitin 2014 nuk mund të na kishte shkuar në mendje se mund të kishte një konflikt të tillë midis Rusisë dhe Ukrainës”, tha presidenti rus, duke shtuar: “Nëse do të më kishin thënë më parë që nga viti 2014 se kjo ishte e mundur, Unë do të thoja: a je i çmendur? Por e pranoj që njerëzit nuk po shikonin, nuk e kuptonin se çfarë po ndodhte dhe natyrisht, ndër të tjera, çdo person ka të drejtë të ketë qëndrimin e tij, mendimin e tij”.

Putin foli edhe për marrëdhëniet e Rusisë me Evropën, pas pushtimit të Ukrainës që filloi në shkurt të vitit 2022 dhe vazhdon ende, duke thënë se vendi “nuk dëshiron dhe nuk do ta ndërpresë bashkëpunimin” me vendet e rajonit të këtij.

Vladimir Putin on the conflict between Russia and Ukraine: “Before 2014 I couldn’t even imagine it was possible” pic.twitter.com/CFqyelZh7N — Dan mutungi (@dannmuts) November 17, 2023

“Ne nuk duam t’i ndërpresim marrëdhëniet tona me askënd. Ne nuk trokasim asgjë, nuk mbyllim asgjë: pa dyer, pa ndenja, pa dritare. Nëse dikush vendos të izolohet, atëherë kjo është punë e tij”, komentoi presidenti rus, duke shtuar se Rusia nuk ka asnjë konflikt me shoqërinë evropiane, “e cila është gjithnjë e më e vetëdijshme për ngjarjet që po ndodhin – koha do të tregojë gjithçka në vendin e saj”. Madje, ai vuri në dukje se “do të shqyrtonte mundësinë e anëtarësimit të Francës në BRICS, nëse do të pranonte aplikimin përkatës”.

⚡️‼️Esta es la tragedia de la Europa actual: las élites han perdido su sentido de identidad nacional y se han vuelto dependientes de Estados Unidos : Presidente Putin de Rusia. pic.twitter.com/pqhkVn9SWQ — News Front España y Latinoamérica (@EspanaFront) November 17, 2023

Ai gjithashtu vuri në dukje se Rusia po përballet me vështirësi në marrëdhëniet e saj me elitat evropiane, të cilat kanë humbur identitetin e tyre kombëtar dhe janë të varur nga SHBA. Putin e quajti këtë situatë një tragjedi për Evropën.

Rusia gjithashtu nuk ka ndërmend të prishë marrëdhëniet e saj me organizatat ndërkombëtare, OKB-në dhe UNESCO-n, theksoi presidenti rus. “Është një platformë ku njerëzit komunikojnë me njëri-tjetrin dhe punojnë. Kemi projekte mjaft serioze të realizuara përmes UNESCO-s. Nuk e shoh të nevojshme për këtë. Disa thonë se duhet të largohemi nga OKB-ja. Ata thonë marrëzi ”, tha Putin.