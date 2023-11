Si Taylor Swift, nga një vajzë e turpshme u kthye në një miliardere

Taylor Swift, vajza dikur e turpshme nga Pensilvania, e cila transferoi familjen e saj në Nashville, Tennessee kur ishte ende adoleshente për të ndjekur muzikën country, tani është një nga miliarderët në botë.









Kjo ndodhi falë turneut të saj Eras, të nisur zyrtarisht në Mars 2023, xhiroja e të cilit mund të krahasohet me financat e disa vendeve të vogla. Duke gjykuar nga bonuset prej 100 mijë dollarësh që ajo i kishte dhënë në një moment çdo shofer kamioni që përdorte në SHBA për turneun e saj, atëherë shumat që hynë në llogaritë e saj bankare me siguri do t’ju hanë mendjen.

Sipas Bloomberg, i cili përpiloi të dhëna për turneun e saj dhe i dha Swift titullin e ri të miliarderes, përveç të ardhurave nga performancat e saj, 33-vjeçarja ende fitoi 80 milionë nga shitjet e albumeve të saj, ajo tashmë zotëron prona me vlerë 110 milionë dollarë, ka mbledhur të drejtat e pronësisë intelektuale nga shërbimet e transmetimit që kushtojnë rreth 120 milionë dollarë dhe nga biletat e koncerteve të saj xhiroja arrin në 370 milionë dollarë. Në total, nga viti 2019 e deri më sot, muzika që ajo ka publikuar dhe e rilancuar duke regjistruar versionet e saj të këngëve të vjetra, vlerësohet në 400 milionë dollarë.

Që në verë dihej tashmë se fenomeni Taylor Swift ka efekte unike në qytetet ku zhvillohen koncertet e saj, pasi ato janë të mbushura me vizitorë dhe ekonomitë lokale lulëzojnë prej ditësh, në një mënyrë që nuk ndodh shpesh, p.sh. kur në to zhvillohet një koncert i yjeve të tjerë ose organizohet ndonjë ngjarje tjetër kulturore. Nëse prania e saj diku nuk do të ishte aq e rëndësishme, nuk do të ishin krijuar vende pune të veçanta në media për të mbuluar ekskluzivisht lajmet e saj.

Taylor Swift tha kur riktheu pak ditë më parë albumin historik të titulluar 1989, (viti kur lindi), se në vitin 2014 filloi të rigjente veten për herë të parë dhe arriti të bënte atë që dëshironte në lidhje me atë artistike ekzistenca e saj vetëm këtë vit, me këtë album specifik që përfshin këngët e saj të vjetra dhe të reja. Ajo vetë ishte në mosmarrëveshje për disa kohë me producentin Scooter Braun, i cili kishte fituar të drejtën e autorit të këngëve të saj dhe nuk e lejonte të performonte publikisht atë që donte, ndërsa ai vendosi edhe kufizime të ndryshme më të paarsyeshme për të drejtën e saj për pjesë si krijuesi i tyre dhe interpretues.

Gradualisht, Swift arriti të merrte kontrollin e situatës dhe ajo përshkroi disa ditë më parë se për një kohë të gjatë ishte sikur të endej nëpër pyll derisa gjeti versionin e ri të vetes. Fakti që një grua, madje tashmë e njohur në industrinë e muzikës, mori mbrapsht atë që ishte e saj dhe e menaxhoi ashtu siç donte, artistikisht, profesionalisht dhe financiarisht, është një shembull i shkëlqyer se si ju mund të rizbuloni se kush jeni, të përmirësoheni, të rriteni dhe në fund të bëni atë që dëshironi vërtet, pa kufizime. Mania e Taylor Swift do të vazhdojë për një kohë të gjatë dhe këngëtarja do të vazhdojë të prekë zemrat e gjithnjë e më shumë njerëzve në mbarë botën. Po, dhe të mbushë llogaritë e saj bankare.