“Te rrapi në Mashkullorë”, kuqezinjtë me këngë e valle në Moldavi

Futbollisti i Kombëtares kuqezi, Arbnor Muja na ka dhuruar emocionet e pas ndeshjes në Moldavi përmes një videoje të drejtpërdrejtë në Instagram.









Djemtë bënë një lojë dinjitoze të cilën e mbyllën me rezultatin 1 me 1 duke mundësuar kalimin në europianin në Gjermani dhe ruajtën gjithashtu kreun e listës me 14 pikë në grupin E.

Këngë e valle kanë shpërthyer teksa djemtë e kombëtares janë në dhomat e zhveshjes.

Ishte Cikalleshi ai shënoi në portën kundërshtare në minutën e 25’ me një penallti.

Deri në minutën e 88’ të ndeshjes Shqipëria ishte në avantazh, por pas një harkimi në zonë, Baboglo shënoi golin e barazimit 1-1. 2.5 minuta shtesë nuk ndryshuan asgjë në rezultatin përfundimtar.

Edhe pse barazim, Shqipëria siguroi vendin e saj në Europian, ndërsa ka dhe një ndeshje më Ishujt Faroe, rezultati i së cilës do të shërbejë vetëm për statistikë dhe për të ruajtur kreun e grupit.