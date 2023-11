U ekstradua dje nga Franca, GJKKO lë në fuqi masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për Behar Bajrin!

GJKKO ka lënë në fuqi masën “arrest me burg” për të shumëkërkuarin Behar Bajri. Mësohet se Bajri nuk ka folur gjatë seancës së zhvilluar ditën e sotme.Dërgimi i Bajrit në sallën e GJKKO ka qenë i thjeshtë pasi godina ndodhet ngjitur me burgun ‘313’. Në vijim të hetimeve për dosjen “Metamorfoza” në të cilën është i përfshirë edhe Bajri, do të vijojnë seancat me dëshmi dhe marrje në pyetje.









Mëngjesin e ditës së djeshme (16 nëntor) i shumëkërkuari Behar Bajri u ekstradua nga Franca dhe mbërriti në Tiranë me masa të rrepta sigurie.

Sot Bajri u njoh me akuzat në një seancë të posaçme për rivlerësimin e masës së sigurisë ‘arrest me burg’, të marrë në mungesë për 7 vepra penale, mes të cilave vrasje me pagesë, grup kriminal. Ai u arrestua më 4 shtator në një lokal në Strasburg, pasi ishte shpallur në kërkim në muajin korrik 2023 për llogari të dosjes “Metamorfoza”. Autoritetet franceze disa muaj më parë, bashkë me Blegjikën, i vunë në dispozicion SPAK biseda të Bajrit dhe 15 personave të tjerë në hetim, biseda të dekoduara në aplikacionin SkyECC, në të cilat tregohen qartë përgatitjet për vrasjen e Gjin Boriçit në Vau Dejës dhe tentativave për vrasje të Kleanth Musabelliut, Dorian Dulit, Genc Tafilit apo Ibrahim Licit nga këta, asnjë i ekzekutuar.

Ndaj Bajrit rëndëojnë akuza për veprat penale “Vrasja me paramendim”, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal”, “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal” dhe “Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë, kryer në bashkëpunim”.