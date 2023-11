“Ajo është një ku*vë profesioniste”/ Sportisti ofendon rëndë gazetaren e njohur: Ajo e ka dëshmuar se me gënjeshtra krijon përshtypje

Spyros Martikas ka vazhduar luftën e tij të madhe me Elena Polykarpou mëngjesin e së shtunës, 18 nëntor.









Pak ditë pas ballafaqimit të tij live me reporteren e “Super Katerina”, për shënjestrimin e tij të qëllimshëm, pas grabitjes në farmacinë e tij, ai i tha “Përshëndetje”:

“E shoh mirë, çfarë duhet të mbledh?”. A e përçmojmë veprën, grabitjen dhe vlerësojmë gënjeshtrat dhe shpifjet? Është theksi që ai dha, për të nënçmuar faktin. Një gazetare me reputacion duhet të marrë informacion nga burime të vlefshme, duhet dinjitet për të vërtetën .’

Shikoni videon

Ish-lojtari i “Survivor” vazhdoi duke theksuar: “Kur doni të insinuoni dhe mashtroni publikun mbi 2-3 mesazhet e mendjeve të sëmura që shkruanin se e ka ngritur Martikas, ju po bëni këtë çështje aktualisht dhe jo grabitjen dhe farmacitë që administrohen”.

Dhe më pas, ai shtoi: “Është shumë e rëndësishme të mos mund të thuash të vërteta dhe të lëmë aludime me qëllim ofendimi, kjo të bën kurvën numër 1 të televizionit grek. Nuk është keq, është status. Lëreni të kërkojë të gjejë vetë të vërtetat e Twitter-it, le të lexojë të vërtetat që shkruan twitter. Meqenëse kërkon të riprodhojë gënjeshtra, sepse e di të vërtetën… E ka bërë me qëllimin për të më lënduar dhe fakti është nënçmuar edhe nga komenti i zotit Mikroutsikos. Nëse e dashura ime do të ishte goditur me thikë, a do të kishte bërë të njëjtën shaka.

Spyros Martikas në fund tha: “Kjo grua ka dëshmuar se si krijon përshtypje me gënjeshtra, riprodhon gënjeshtra për të bërë numra. Si do që unë të reagoj në atë moment? Ajo është kurva numër 1 në televizionin grek dhe me zero dinjitet. Nuk ke empati dhe respet. Shpërthimi im është i justifikuar sepse ajo e ka lënduar motrën time me gënjeshtra në të kaluarën ndërsa unë isha në Survivor. Ajo nuk mund të më justifikojë se po bën punën e saj. Ajo është një kurvë profesioniste’.