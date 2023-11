Angli/ Banda shqiptare dënohet me më shumë se 70 vite burg

Një bandë që merrej me kultivimin dhe shitjen e lëndës narkotike kanabis, me në krye dy vëllezër shqiptar, është dënuar në tërësi me 70 vite burg.









Bëhet fjalë për një bandë prej 10 personash, ku 7 prej tyre janë shqiptarë.

OCG, e udhëhequr nga vëllezërit shqiptarë Edmund dhe Eduard Haziri, kryente veprimtarinë e tyre kriminale në South Derbyshire, North-Ëest Leicestershire dhe East Staffordshire, ku sipas hetimeve ka shitur drogë të “klasit A”.

Autoritetet sqarojnë se në kuadër të një operacioni “Eddie line”, një i afërm i vëllezërve Haziri, Gazmend Hoxha, do të udhëtonte për në Londër nga shtëpia e tij në Leicester, për të marrë drogën dhe për të fshehur të ardhurat nga shitjet, përpara se të kthehej në Midlands për të rifurnizuar tregtarët e shumtë të bandës.

Këta tregtarë shisnin drogën, shpesh të mbështjellë me bileta llotarie, 145 klientëve në ditë, duke bërë kështu qindra mijëra paund gjatë një viti.

Por OCG u neutralizua nga autoritetet britanike në marsin e vitit të kaluar, kur një ekip i udhëhequr nga detektivët e Derbyshire kreu aksione blic në të gjithë zonën , duke arrestuar vëllezërit Haziri dhe rrethin e tyre të ngushtë.

Anëtarët e bandës u dënuan nga Gjykata Derby Crown përkatësisht me:

Edmund Haziri, 36 vjeç, pa adresë fikse – i dënuar me 15 vjet burg.

Edward Haziri, 34 vjeç, nga Shardeloes Road, Leëisham, Londër – i burgosur me 15 vjet e gjashtë muaj.

Grazmend Hoxha, 47 vjeç, nga Denis Close, Leicester – i dënuar me 11 vjet burg.

Alban Krasniqi, 34 vjeç, nga Blackheath Hill, Londër – i dënuar me nëntë vjet burg.

Samuel Stoica, 25 vjeç, nga Burton Crescent, Wolverhampton – i burgosur për tetë vjet e tre muaj.

Simion Stoica, 22 vjeç, nga Jeremiah Road, Ëolverhampton – burgosur për tre vjet e gjashtë muaj.

Kristi Prifti, 23 vjeç, pa adresë fikse – i dënuar me katër vjet burg.

Joshua Garrigan, 32 vjeç, nga Charnborough Road, Coalville – burgosur për dy vjet e tetë muaj.

Razvan Manoliu, 27 vjeç, nga Village Meës, Burton-upon-Trent – ​​burgosur për dy vjet e tetë muaj.

Daniel Stavrat, 29 vjeç, pa adresë fikse – do të dënohet muajin e ardhshëm.