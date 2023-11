“E parashikova që në fillim se do dilnit të parët”, De Biazi pas kualifikimit të Shqipërisë: Bravo, do t’ju ndjek në Gjermani…

“Të paktën duhet të më njihni meritën se jam edhe një profet i mirë. Ju thashë që do ta mbyllni të parët…” Kështu e nis bisedën me “Panorama Sport”, Xhani de Biazi, ish-trajneri i Shqipërisë, që i kualifikoi për herë të parë kuqezinjtë në “Euro 2016”.









A do të shkoni në Gjermani që të shihni ndonjë ndeshje të Shqipërisë?

Po, pse jo?! Natyrisht, do të kisha dashur të shkoja me skuadrën time, Azerbajxhanin, por tani kemi shanse vetëm nga “play off”-i. Edhe ato të pakta. Gjithsesi, nëse do të më krijohet mundësia, do të shkoja me qejf të shikoja ndeshjet e Shqipërisë.

Më i vështirë tani apo në 2016-ën kualifikimi…?

Oh, prapë me këtë?! E kam thënë, ne ishim në kushte të tjera, sepse ishte rrugë e pashkelur, por edhe lojtarët ndryshojnë. Tani dukshëm keni një brez, që luan në nivele akoma më të larta. Por duhet të ma njihni meritën që jam edhe “profet” i mirë.

Për çfarë konkretisht?

E kam thënë në gazetën tuaj, por fillimisht ia kam thënë menjëherë Armand Dukës, pasi u hodh shorti se me këtë grup lojtarësh dhe me ata kundërshtarë në grup, Shqipëria do të dilte e para. Dhe pata të drejtë…

