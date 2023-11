Krist Aliaj çon lidhjen në një tjetër nivel, gati për t’u bërë baba! Ish-banori i BBV merr vendimin e rëndësishëm për marrëdhënien me brunen misterioze

Ish-finalisti i “BBV”, Krist Aliaj, së fundmi gjatë një interviste për revistën “Bordo” ka zbuluar më shumë rreth jetës së tij personale dhe profesionale.









Teksa u pyet për planet për t’u bërë baba, ai tha që akoma nuk është i gatshëm për të marrë një hap kaq të madh në jetën e tij pasi nuk di as si ta mbante në dorë atë.

“Një bebe, tani akoma. Tani nuk do të dija çfarë të bëja me atë beben, si ta kapja, nuk do dija fare. Po dhuratë e bukur është absolutisht, por tani për tani do ishte shumë e vështirë”, tha ai.

Nga ana tjetër, përsa i përket pyetjes se ku do ta shohim këtë sezon në ekran, Kristi tha: “Do të jem në ekran, por do të kem edhe projektet e mia. Do të bëjmë festivalin e filmit, 48 orësh. Kam një ekspozitë që po vjen. Harroj disa herë që jam artist, ashtu ka filluar çdo gjë”.

Kujtojmë që disa javë më parë, Kristi pasi u fotografua nga paparazi i “Panorama Plus” së bashku me një vajzë në Bllok, konfirmoi lajmin se ajo është e dashura e tij dhe lidhja është serioze pasi së shpejti ata do të fejohen.