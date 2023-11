Nuk ka mbaruar asgjë, ja si mund të kualifikohet Kosova në “Euro 2024”

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ka ende gjasa për t’u kualifikuar në “Euro 2024”. Ndonëse gjasat janë minimale, por matematikisht kjo është e mundur. Si mund të arrihet kjo?









“Dardanët” deri në fundin e kampanjës kualifikuese i kanë edhe dy ndeshje, më 18 nëntor si mysafirë të Zvicrës dhe më 21 nëntor në “Fadil Vokrri” kundër Bjellorusisë. Skuadra e udhëhequr nga Primozh Gliha duhet t’i fitojë të dyja takimet. Ndërkaq, Rumania duhet të fitojë dhe të barazojë kundër Izraelit dhe të fitojë ndaj Zvicrës. Kjo është formula e mundshme se si Kosova mund të jetë pjesë e evropianit që vitin e ardhshëm do të mbahet në Gjermani.

Kombëtarja ku luajnë edhe dy futbollistët me prejardhje nga Kosova, Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri, nuk po kalon momentet më të mira. Zvicra nuk ka arritur të fitojë në katër nga pesë ndeshjet e fundit dhe kjo do të jetë mundësi e mirë për kosovarët. Mbetet të shihet nëse do të arrihet edhe ky objektiv.

PANORAMASPORT.AL