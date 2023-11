Politico: Njihuni me Pieter Omtzigt, favoritin holandez të zgjedhjeve që nuk dëshiron të fitojë

Holanda po shkon drejt kutive të votimit javën e ardhshme në një zgjedhje që do të vendosë kryeministrin e saj të ri. Ka vetëm një problem: Njeriu që ka udhëhequr garën nuk duket shumë i etur për këtë punë.









Pieter Omtzigt themeloi Kontratën e tij të Re Sociale (NSC) vetëm tre muaj më parë, por ka qenë në krye të sondazheve në fushatën e luftuar ngushtë për javë të tëra.

Tradicionalisht, partia më e madhe në parlamentin shumë të fragmentuar ofron kandidatin për kryeministër dhe ai person është pothuajse gjithmonë lideri i partisë. Por Omtzigt ka qenë i paqartë në lidhje me qëllimet e tij, duke e lënë derën e hapur për të mbështetur dikë tjetër për postin e lartë, edhe nëse partia e tij fiton shumicën e vendeve më 22 nëntor.

“Unë shoh se çfarë u bën Haga politikanëve, ajo mund t’ju hajë 24/7. Kështu që edhe unë kam përgjegjësi në shtëpi dhe kjo është e rëndësishme”, tha babai i katër fëmijëve. “Meqë ra fjala, mendoj se është gjithashtu shumë e vlefshme që antena ime politike të jetë herë pas here në një fushë futbolli, në një kishë apo në një shkollë”.

Megjithatë, rezervimi i tij është i rrallë.

“Është shumë e pazakontë, deri tani në fushatën për partinë më të madhe të mos thotë se kush mund të jetë kryeministri i ardhshëm kur të fitojë”, tha Sarah de Lange, një profesore e politikës në Universitetin e Amsterdamit.

Pra, kush është Omtzigt dhe çfarë po bën ai?

49-vjeçari ishte i rëndësishëm pasi zbuloi skandalin e përfitimeve të fëmijëve që rrëzoi qeverinë e tretë të Mark Rutte, e cila përfshinte ish partinë e tij, në fund të vitit 2020. Duke vepruar kështu, ai pësoi zemërimin e institucionit.

Në një memo të gjatë pas atij episodi, Omtzigt renditi të gjitha fjalët fyese që anëtarët e tjerë të partisë kishin përdorur për ta përshkruar atë. Ata varionin nga “i hovshëm” në “psikopat” dhe “i sëmurë”.

Një fushatë e tillë shteruese për skandalin e përfitimeve të fëmijëve çoi në muaj të tërë të djegies. Por ajo gjithashtu çimentoi imazhin e tij si një luftëtar idealist që sfidon rendin mbizotërues dhe nuk mund të heshtë nën presion.

“Unë nuk jam mesia, por mendoj se ofroj politika realiste”, ka thënë ai.

Edhe pse partia e tij është e re, Omtzigt ka qenë në Dhomën e Përfaqësuesve për njëzet vjet – pothuajse gjatë gjithë jetës së tij të punës. Tetëmbëdhjetë vitet e para ai i kaloi në Apelin Demokristian, një parti tradicionale e qeverisë, përpara se të linte punën si politikan i vetmuar. Ai është një ekonomist nga trajnimi dhe ka studiuar në MB dhe Itali.

Omtzigt ka thënë pas disa këmbënguljeve se dyshon nëse posti i kryeministrit mund të kryhet nga një baba i katër fëmijëve që jeton në Enschede, një qytet 200 kilometra në lindje të Hagës. Ai po ashtu ka rrëfyer se është befasuar nga suksesi i partisë së tij dhe mundësia e mundshme për t’u bërë kryeministër.

Ai është pyetur nëse është mjaftueshëm i aftë për këtë punë pas djegies së tij disa vite më parë. “Kam mësuar prej tij dhe i kam ndryshuar gjërat,” u përgjigj ai, duke shtuar se shkon në palestër disa herë në javë dhe vullnetarisht si arbitër në klubin e tij lokal të futbollit në Enschede. Në të njëjtën kohë, tha Omtzigt, ai ka mësuar të ruajë kufijtë e tij më me kujdes. Kjo do të thotë gjithashtu se ai ka abstenuar nga disa debate gjatë fushatës.

Sondazhi i fundit i POLITICO i Sondazheve tregon se NSC është në qafë me Partinë Popullore për Liri dhe Demokraci (VVD) me 18 përqind dhe aleancën e majtë të gjelbër me 16 përqind. Kjo do të thotë se formimi i një koalicioni të suksesshëm ka të ngjarë të kërkojë të paktën dy nga tre partitë kryesore, përveç dy ose më shumë partive më të vogla.

Drejtimi ‘Anti-Rutte’

Pas trembëdhjetë vitesh koalicionesh të kryesuara nga Rutte, votuesit tani dëshirojnë diçka ndryshe, tha De Lange. “Nën udhëheqjen e Mark Rutte, është shfaqur një kulturë në të cilën ka pak transparencë në kabinet dhe pak pasoja për gabimet”. Si rezultat, besimi i publikut në Hagë është në nivelin më të ulët të 10 viteve.

Në një vend që dëshiron një fillim të ri, Omtzigt ka një rezyme tërheqëse. Vitet e fundit ai është bërë anti-Rutte, i parë nga votuesit si i besueshëm dhe këmbëngulës, shtoi ajo.

Përveç Omtzigt, ata që konkurrojnë për të zëvendësuar Rutte përfshijnë pasardhësin e tij si udhëheqësi i VVD Dilan Yeşilgöz dhe Frans Timmermans, ish-pesha e rëndë e BE-së që tani kryeson një listë të kombinuar të së majtës së gjelbër.

Omtzigt ka një agjendë politike centriste, duke përqafuar një përzierje idesh progresive dhe konservatore. Në ekonomi, ai mbron taksa më të larta për të pasurit, të drejta më të forta të punëtorëve dhe një pagë minimale të rritur. Megjithatë, ai është një mbështetës i politikave të djathta kur bëhet fjalë për migracionin dhe çështjet etike, si aborti dhe të drejtat transgjinore.

Premtimi kryesor i KKS-së është reforma e shtetit duke futur një gjykatë kushtetuese për të mbikëqyrur politikanët dhe reforma zgjedhore që do të bënte që votuesit të zgjedhin kandidatët për zonat zgjedhore dhe jo nga listat kombëtare.

Duke pasur role në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Omtzigt tha se ai është në favor të bashkëpunimit evropian, por nuk mbështet një bashkim gjithnjë e më të ngushtë.

“NSC dëshiron të mbetet një lojtar aktiv brenda BE-së, megjithëse ndonjëherë do të ketë dallime në theks në krahasim me administratën e mëparshme,” tha për POLITICO me tekst Caspar Veldkamp, ​​një kandidat për NSC dhe drejtor i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. mesazh.

“Ne duam që BE-ja të ketë një fokus më të fortë nga jashtë, që synon kërcënimet në botë, forcimin e kufijve të jashtëm dhe zhvillimin e një brezi të qëndrueshëm rreth Evropës. Brenda BE-së, ne i kushtojmë rëndësi të madhe vendosjes së pushteteve në nivelin më të ulët të mundshëm, shkurtimisht subsidiaritetit”, tha Veldkamp, ​​një ish-ambasador në Izrael dhe Greqi.

Një nga pikat kyçe të agjendës së KKS-së është futja e një mekanizmi ligjor që do ta detyronte qeverinë të respektonte opinionin e parlamentit holandez kur votonte propozimet legjislative në nivel të BE-së. Partia mbron gjithashtu një kthim në mbarë bllokun në rregullat më të rrepta, para koronës për raportet e borxhit dhe deficitit të anëtarëve.

“Bashkëpunimi evropian përfiton nga shtetet anëtare që kanë qeverisjen dhe buxhetin e tyre të rregullt. Mbështetja e përkohshme në raste të veçanta është e imagjinueshme, por një rrjedhë e përhershme e financimit nuk është e shëndetshme dhe minon mbështetjen për integrimin evropian në shumë shtete anëtare, si Holanda”, tha Veldkamp.