Si përmirësohet jeta jonë kur shqetësohemi më pak, tre hapa për ta arritur atë

Çfarë mund të shkojë keq? Çfarë mund të kishim bërë ndryshe? Po nese…? Nëse ndiheni të rraskapitur gjithnjë e më shpesh, mund të jeni gjithashtu të lodhur nga mendimet e vazhdueshme që rrotullohen në kokën tuaj. Është e vështirë të vendosësh frena në mendjen e garës, por kur ta bëjmë këtë, trupi ynë do të na falënderojë.









Dr. Seth J. Gillihan, një psikolog i specializuar në terapinë e ndërgjegjshme të sjelljes njohëse, rendit të gjitha përfitimet.

Përfitimet fizike

Më pak tension: Megjithëse shqetësimi i vazhdueshëm ndodh mendërisht, ai ka efekte të thella në trup, duke krijuar një sfond të vazhdueshëm të tensionit të muskujve, veçanërisht në qafë dhe shpatulla.

Më shumë energji: Stresi që rezulton aktivizon vazhdimisht përgjigjen luftim-fluturim-ngrirje, e cila është plotësisht dobësuese. Duke u shqetësuar më pak, ky stres mund të përdoret në mënyrë produktive.

Gjumi më i mirë: Më pak shqetësim është i barabartë me një natë më të qetë.

Më pak nervozizëm: Ankthi i reduktuar e lejon sistemin nervor të relaksohet, duke lënë pas gjendjen e vazhdueshme të gatishmërisë së trupit.

Më shumë hapësirë ​​për të menduar: Çfarë do të mendonit nëse mendja juaj nuk do të ishte vazhdimisht e mbushur me mendime ankthioze? Ne do të arrijmë në këtë realizim vetëm kur të ndalojmë së shqetësuari kaq shumë.

Rehati më e madhe me pasigurinë: Ankthi përkufizohet si vështirësi për t’u përballur me të panjohurën. Pra, kur shqetësohemi më pak, jemi më të aftë të përqafojmë të ardhmen e pasigurt.

Vendimmarrja më e lehtë: Gjykimi i mirë turbullohet nga mendimet ankthioze, kështu që është e vështirë të bësh zgjedhje, ndonjëherë edhe për gjëra të thjeshta si për shembull çfarë të veshësh. Një mendje më e qartë çon në të menduarit më të qartë dhe në marrjen e vendimeve më të lehta.

Përqendrimi më i mirë: Korrespondon me vendimmarrjen dhe përqendrimi bëhet më i mirë kur shqetësimi nuk po na vjedh vazhdimisht vëmendjen.

Rritja e kreativitetit: Më pak shqetësim krijon hapësirë ​​për fleksibilitet dhe të menduarit krijues pasi mendimi ynë është më i qartë.