Në ankand kapelja 200-vjeçare e Napoleonit, pritet të shitet deri në 800 mijë euro

Një kapelë e veshur nga Napoleon Bonaparti gjatë sundimit të tij në krye të Perandorisë Franceze pritet të marrë oferta deri në 800,000 euro kur të dalë në shitje në një ankand në Paris.

Kapelja e zezë prej lëkure kastori dhe në formë tradicionale dybrirëshi, ishte një markë tregtare e perandorit, e cila simbolizonte karakterin historik të Napoleonit. Ajo vishej nga ndryshe nga kapelat qe vishin oficerët e tij. Nëse këta të fundit vendosin atë me këndet para, Napoleoni e vishte me këndet paralet me supet thotë drejtuesi i ankandit Jean Pierre Osenat

“Është imazhi që i dha vetes. Së pari, ai e ndërtoi vetë imazhin, pasi Napoleoni është njeri i komunikimit, dhe kështu bleu një kapele, bleu gjithmonë të njëjtën gjë, kishte 120 të tilla. E mbante kështu ( duke treguar majtas dhe djathtas) megjithëse të tjerët e mbanin nga ana tjetër (duke treguar përpara dhe mbrapa), ai e veshi ndryshe. Së dyti, bleu një kapelë mjaft të thjeshtë, me logon e rrumbullakët të imazhit të Revolucionit Francez, dhe atë që simbolizonte për Revolucionin Francez, sepse ai e konsideronte veten trashëgimtar të Revolucionit Francez”.

Kapelja dykëndëshe, së bashku me fustanellën, ndërtuan mitin e ushtarit-perandor. Modeli që do të dalë në ankand nga shtëpia e ankandeve Osenat në Fontainebleau është zbukuruar me një fjongo të rrumbullakët që Napoleoni fiksoi në kapelën e tij në 1815, gjatë kalimit të Mesdheut kur u nis nga ishulli i Elbës ku ishte ne ekzil, për të mbërritur në qytetin Antibes në jug të Francës, prej nga ku ai drejtoi një kthim të shkurtër në pushtet. Drejtuesi i ankandit Jean Pierre Osenat thotë se praktiksiht kapelja në fjalë ishte simbol i Napoleonit.

“Dhe kështu njerëzit e njihnin këtë kapelë kudo, kur e shihnin në fushat e betejës, ata e dinin se Napoleoni ishte atje. Dhe kur ai ishte në fshehtësi, ai e kishte gjithmonë në kokë ose e kishte në dorë, dhe ndonjëherë e hidhte. toka. Ky ishte imazhi, simboli i perandorit.”

Dybrirëshi do të dalë në shitje së bashku me një këmishë nate që perandori veshi në mërgimin e tij të fundit në ishullin e Shën Helenës dhe një kopje të testamentit të tij të fundit të shkruar nga Konti i Montholon me diktimin e Napoleonit.