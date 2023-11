Netflix provokon sërish, shumë reagime për “Hannibal”-in e zi të Denzel Washington

Denzel Washington do të ribashkohet me regjisorin e “Training Day” dhe “Equalizer” Antoine Fuqua për të luajtur gjeneralin antik kartagjenas Hannibal në një film të Netflix, ka konfirmuar Variety.

Por kjo zgjedhje interesante e kastit shkaktoi shpejt një bujë në internet për shkak të ngjyrës së lëkurës së Uashingtonit. Kujtojmë se kjo nuk është hera e parë që Netflix vepron jo ortodoks per sa i përket mishërimit të një personi historik: miniseriali “Kleopatra” i vitit 2023 zgjodhi gjithashtu një aktore me ngjyrë në rolin e mbretëreshës egjiptiane.

John Logan, fituesi i trefishtë i Oskarit, i cili shkroi “Aviator” të Martin Scorsese dhe “Gladiator” të Ridley Scott, do të shkruajë skenarin për filmin ku luan Uashingtoni.

Sipas përmbledhjes zyrtare, filmi është “i bazuar në luftëtarin e vërtetë Hannibal, i cili konsiderohet gjerësisht si një nga komandantët ushtarakë më të mëdhenj në histori. Filmi mbulon betejat vendimtare që ai udhëhoqi kundër Republikës Romake gjatë Luftës së Dytë Kartagjenase.

Hanibali pushtoi Italinë duke hipur në një elefant luftarak të Afrikës së Veriut. Nën udhëheqjen e tij, kartagjenasit fituan fitore të mëdha kundër romakëve, duke lejuar Hanibal të pushtonte pjesën më të madhe të Italisë jugore për 15 vjet. Më në fund, Hanibali u mund nga Romakët në Betejën e Zarmës pas kundër-pushtimit të tyre në Afrikën e Veriut.

Që nga shpallja e filmit, njerëzit kanë hyrë në mediat sociale për të shprehur hutimin, shqetësimin, mosmarrëveshjen dhe ndonjëherë zemërimin e tyre ndaj vendimit për të emëruar Uashingtonin si ushtarin Kartagjenas, duke përmendur pasaktësi historike.

