Pesë përfitimet e të mbajturit ditar!

Ka një arsye pse hashtagu #journaling ka mbledhur mbi 2.8 miliardë shikime në TikTok. Ka kaq shumë përfitime nga ditari – dhe po aq mënyra të ndryshme për ta bërë atë. Mund të shkruani për ditën tuaj, të regjistroni mendimet tuaja, të shprehni problemet tuaja ose të shënoni gjërat për të cilat jeni mirënjohës. Mund të jeni duke shkarravitur me një stilolaps në letër, duke shtypur një aplikacion për mbajtjen e shënimeve ose duke shkruar në një dokument word prej 10 faqesh.









Sido që të zgjidhni ta bëni atë, mund të jeni të sigurt se ditari është i mirë për ju.

“Ditari është procesi i bërjes së ndjenjave dhe mendimeve më të prekshme duke i vendosur ato në formë fizike”, thotë punonjësja sociale Jessica Hoeper. “Në thelb, është një mënyrë për t’i nxjerrë mendimet tuaja nga koka dhe në letër (ose në telefonin tuaj). Dhe si të gjitha mjetet e vetë-kujdesit, sa më shumë ta bëni atë, aq më mirë do të ndiheni. “Sasia e kohës që shkruani nuk është aq e rëndësishme sa sa shpesh praktikoni të uleni për ta bërë atë”, i thotë Hoeper Bustle. Ajo rekomandon të bëni ditar disa herë në javë, sa herë që ndiheni mirë.

Një gjë e rëndësishme që nuk duhet të harroni? Mos lejoni që frika e “gabimit” t’ju pengojë të filloni. “Ne shpesh kemi një pritje se si duhet të duket një kalendar”, thotë Hoeper. “Ju mund të shqetësoheni për shkrimin e dobët të dorës, gabimet gramatikore ose të mos dini çfarë të thoni – por duke qenë se ky është ditari juaj, asgjë nga këto nuk ka rëndësi”.

Nëse nuk jeni ende i sigurt se si të filloni me praktikën popullore të mirëqenies, provoni shkrimin e lirë. “Vetëm lëreni stilolapsin tuaj të prekë letrën dhe përpiquni të mos censuroni ose të mos e mendoni shumë atë që po shkruani”, sugjeron Lindsey Pratt, LMHC, një psikoterapiste në Nju Jork, e specializuar në marrëdhëniet në çift. Jeni gati ta provoni? Këtu janë pesë përfitimet kryesore të ditarit, siç shpjegohen nga profesionistët.

Ndihmon për t’u përqëndruar në pozitivitet

“Shkrimi i një liste të shpejtë mirënjohjeje është një mënyrë e thjeshtë për të filluar ditarin dhe një mënyrë e shkëlqyer për t’ju ndihmuar të përqendroheni në aspektet pozitive të ditës suaj. Edhe nëse gjërat nuk duken aq mirë në shikim të parë, bërja e një përpjekjeje të përbashkët për të praktikuar mirënjohjen në baza të rregullta është një mënyrë e provuar për t’ju ndihmuar të zhvilloni një ndjenjë qetësie, mirënjohjeje dhe vlere”, thotë psikologu klinik. John Y. Lee, Ph.D. Lee rekomandon të uleni në të njëjtën kohë çdo ditë dhe të identifikoni një gjë për të cilën jeni mirënjohës – edhe nëse është jashtëzakonisht e vogël ose në dukje e parëndësishme.

Është një mënyrë për të kuptuar ndjenjat tuaja

Sipas Katie Fracalanza, Ph.D., asistent profesor klinik në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Stanfordit, shkrimi për përvojat tuaja – të mëdha dhe të vogla, pozitive dhe negative – mund t’ju ndihmojë të kuptoni se si situata të ndryshme ju bëjnë të ndiheni.

“Sa më shumë ta njihni veten, aq më shumë do të dini se çfarë duhet të bëni për të ecur drejt mirëqenies suaj”, i thotë ajo Bustle. “Për shembull, mund të vëreni se shpesh ndiheni pak nervoz përpara se të takoni miqtë dhe ndonjëherë dëshironi ta anuloni. Por pas takimit me ta, ju prireni të ndiheni të lumtur dhe të lidhur. Duke vënë re modele të tilla në një ditar, ju mësoni se çfarë emocionesh të prisni në situata të ndryshme dhe si t’i menaxhoni ato”.

Mund t’ju ndihmojë të flini më mirë

Çuditërisht, shkrimi i asaj që keni në mendje mund t’ju ndihmojë të bëni gjumë cilësor. “Njerëzit shpesh kanë probleme për të fjetur dhe pushuar natën për shkak të mendimeve ankthioze dhe përpunimit të asaj që ndodhi gjatë ditës së tyre”, thotë psikologu shëndetësor Dr. Kjo është arsyeja pse Julia Kogan, PsyD, sugjeron të merrni pak kohë para gjumit për t’i hedhur mendimet tuaja në letër ose laptop, veçanërisht ato që ju stresojnë. “Vendosja e një kohe specifike për të menaxhuar shqetësimin mund të zvogëlojë pagjumësinë duke ofruar një rrugëdalje për të përpunuar mendimet tuaja në mënyrë që kur të jetë koha për të fjetur, mendja të jetë e qetë dhe e relaksuar”, thotë ajo.

Mund t’ju ndihmojë të menaxhoni simptomat e ankthit dhe depresionit

Shkrimi në një ditar është një mënyrë për t’u marrë me stresin dhe depresionin. Sipas Saba Harouni Lurie, LMFT, terapist dhe themelues i Take Root Therapy, ditari është një mjet i shkëlqyeshëm për menaxhimin e stresit.

“Në këtë mënyrë ju mund të jeni në gjendje të identifikoni më mirë shkaktarët që ju shkaktojnë ankth dhe të zhvilloni teknika për t’i trajtuar ato në mënyrë më efektive në të ardhmen”, thotë Lurie. Shumë të mira mund të vijnë edhe nga shikimi i shqetësimeve dhe faktorëve stresues të shkruar në një faqe, pasi mund t’ju ndihmojë të rivlerësoni atë që ju nevojitet më shumë (ose më pak) në jetën tuaj.

Të jep perspektivë

Për disa, një pjesë e madhe e ditarit është akti i kthimit pas shënimeve të vjetra si një mënyrë për të praktikuar dhembshurinë për veten – dhe për të parë se sa larg kanë arritur. Sipas Pratt, kjo mund të krijojë ndjenja pozitive, pasi njerëzit priren të “zbuten” me kalimin e kohës dhe pasi dalin nga një situatë e vështirë harrojnë shpejt se sa shumë kanë kaluar. “Ju mund ta gjeni veten duke lexuar për gjëra me të cilat keni luftuar muaj ose vite më parë dhe tani keni një nivel të ri vlerësimi për atë që keni kaluar”, thotë ajo. Nga ana tjetër, ditari është një mënyrë e shkëlqyer për të kapur dhe kujtuar kujtime të shkëlqyera që do t’ju ndihmojnë të ecni përpara.