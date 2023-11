Brad Pitt/ Postimi i fshirë i djalit për ditën e babait: Gëzuar ditëlindjen për ty njeri i tmerrshëm, njeri i klasit botëror…

Një postim tashmë i fshirë i bërë nga djali i Brad Pitt dhe Angelina Jolie, Pax, në “Ditën e Babait”, tre vjet më parë, tashmë, është bërë publike.









19-vjeçari, të cilin e ka adoptuar çifti në të kaluarën, kishte shkruar diçka në llogarinë personale në Instagram për Brad Pitt, gjë që dëshmon se ata nuk ishin në marrëdhënie të mira.

Në fakt, ndoshta edhe konfirmon atë që Angelina Jolie pretendoi për sjelljen agresive të yllit të Hollivudit ndaj saj, si dhe ndaj fëmijëve të tyre.

Në një story në Instagram, të cilën Pax e fshiu menjëherë, por Daily Mail arriti ta ruante, djali i tij shkroi: “Gëzuar ditën e babait këtij polici të klasit botëror… Herë pas here, ju i vërtetoni vetes se jeni një person i tmerrshëm dhe i poshtër. Ju nuk keni asnjë vlerësim apo ndjeshmëri për 4 fëmijët tuaj më të vegjël që dridhen nga frika kur janë para jush. Nuk do ta kuptoni kurrë dëmin që i keni bërë familjes sime sepse nuk jeni në gjendje ta bëni. Ju keni bërë jetën e atyre që janë më të afërt me mua një ferr të vazhdueshëm. Ju mund t’i tregoni vetes dhe botës gjithçka që dëshironi, por e vërteta do të dalë një ditë. Pra, gëzuar ditën e baballarëve, o njeri i tmerrshëm…”.

Divorci i çiftit dikur të dashuruar ishte çdo gjë tjetër veçse pa gjak dhe kujdestaria e fëmijëve të tyre është një nga problemet më të rëndësishme që kanë lindur.

Angelina Jolie ka akuzuar së fundmi gjyqtarin që ka marrë përsipër çështjen e kujdestarisë së fëmijëve të tyre, se nuk e ka menaxhuar siç duhet, pasi ka qenë i “korruptuar” dhe “paragjykuar” ndaj saj dhe në këtë mënyrë ka favorizuar ish-bashkëshortin e saj.

Në një letër prej dy faqesh të siguruar nga Post, aktorja i kërkon guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, të mbështesë “Ligjin e Piqui”, i cili do të kërkonte trajnim për të gjithë gjyqtarët, ndërmjetësit dhe ata në pozicione gjyqësore për çështjet në familje dhunën dhe efektet e fëmijëve dhe trauma që lë.

Jolie mund të mos ketë marrë atë që donte në çështjet ligjore, por të paktën fëmijët e saj duket se kanë “zgjedhur” të marrin anën e saj. Përveç Zaharës e cila prezantohet si Jolie, aktorja kur erdhi në Greqi, ajo nuk ishte vetëm, por me dy djemtë e saj, Maddox dhe Pax.

Në deklaratën e saj, Jolie përshkroi shpërthimin e dhunshëm të ish-bashkëshortit të saj në shtator 2016, kur ata dhe gjashtë fëmijët e tyre po fluturonin nga Franca në Kaliforni me një avion privat.

“Pitt mbyti njërin nga fëmijët dhe goditi një tjetër në fytyrë” dhe “e kapi Jolie nga koka dhe e tundi”, thuhet në dosje, duke shtuar se në një moment ai “i derdhi birrë Jolie. Në një tjetër, ai derdhi birrë dhe verë të kuqe mbi fëmijët. Pavarësisht presionit nga Jolie për të hetuar më tej çështjen, autoritetet nuk kanë vendosur për ndonjë akuzë penale kundër Pitt. Vetëm disa ditë pas udhëtimit familjar, Jolie bëri kërkesë për divorc.

Avokatët e Brad Pitt nuk iu përgjigjën menjëherë një mori telefonatash dhe emailesh që kërkonin një përgjigje për akuzat.

Në vitin 2016, burime anonime nga ambienti i Petit u pozicionuan kundër asaj që dëgjohet për abuzimin e fëmijëve të tij nga ai dhe raportuan se një gjë e tillë nuk kishte ndodhur kurrë.