Frika e vendeve arabe/ Çfarë është ‘katastrofa Nakba’ dhe sa pranë një lëvizjeje të tillë janë palestinezët?

Izraeli është i gatshëm të kalojë në fazën e dytë dhe më të vështirë të luftës duke zgjeruar operacionet në jug, ku shumica e civilëve janë strehuar dhe nga ku nuk ka dalje shpëtimi.









I vendosur për të shpërfillur rekomandimet miqësore të amerikanëve dhe presionin e komunitetit ndërkombëtar, Izraeli shfaqet gati për të përfunduar atë çka ka nisur, duke zgjeruar gradualisht operacionin për shfarosjen e Hamasit në të gjithë Rripin e Gazës.

Pastrimi i një pjese të veriut të Gazës dëshmoi se Hamasi pavarësisht humbjeve po i lëviz shpejt pengjet dhe arsenalin e tij, duke i detyruar kështu izraelitët, nëse nuk ka marrëveshje për lirimin e pengjeve, të vazhdojnë operacionin në jug.

Një vendimmarrje që tani jo vetëm mbart rrezikun e shumëfishimit të viktimave civile, por vendos në tavolinë çështjen kryesore të fatit të qindra mijëra banorëve të Gazës që kanë kërkuar siguri në jug dhe nuk do të kenë më asnjë rrugë shpëtimi për të shmangur operacionet ushtarake përveç një eksodi masiv nga Gaza.

I gjithë komuniteti ndërkombëtar ka deklaruar se shpërngulja e palestinezëve nga Gaza nuk do të pranohet, në fakt Egjipti ka paralajmëruar se nuk do të hapë kufijtë për palestinezët që të gjejnë strehim atje, pasi të gjithë kanë frikë se një ‘Nakba’ e re (ekstradimi i dhunshëm i 700,000 palestinezë në 1948) do të shkaktojë një reagim të fortë arab, një shpërthim në Bregun Perëndimor dhe varrosjen e çdo perspektive të një zgjidhjeje palestineze të bazuar në dy shtete në kufirin e vitit 1967.

Nakba, do të thotë “katastrofë” në arabisht dhe i referohet zhvendosjes masive dhe shpronësimit të palestinezëve gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1948. Para Nakba, Palestina ishte një shoqëri multi-etnike dhe multikulturore.

Krahas deklaratave të Netanyahut se IDF do të mbetet për një kohë të papërcaktuar në Rripin e Gazës, Isaac Herzog tha se një forcë shumë e fortë do të duhej të qëndronte në Gaza për të parandaluar rigrupimin e Hamasit, duke shtuar se Izraeli “nuk do të mund të lërë vakum”, dhe qeveria izraelite po diskuton “idetë se si të qeverisë enklavën dhe çfarë mekanizmi do të marrë përsipër funksionimin e saj”.

Pak më herët Presidenti Biden kishte paralajmëruar Izraelin duke deklaruar se i tha Netanyahut “të shmangte gabimin e madh të pushtimit të Gazës” dhe se zgjidhja e vetme është ajo e dy shteteve. Por presidenti amerikan, i pyetur se kur duhet të përfundojë lufta, u përgjigj “kur Hamasi të mos ketë më aftësinë për të shkaktuar goditje kundër Izraelit si ajo e 7 tetorit”, një mesazh që Izraeli e merr si një dritë jeshile për vazhdimësinë e biznesit.

Ushtria izraelite ka bërë hapa të rëndësishëm në neutralizimin e infrastrukturës së Hamasit, por nuk ka arritur qëllimet më të rëndësishme: lirimin e pengjeve, eliminimin fizik të udhëheqjes operacionale të Hamasit dhe neutralizimin e arsenalit të tij, i cili do të ndihmonte në krijimin e kornizës se një ditë më pas, vërtetë Izraeli nuk do të kërcënohej më nga territori i Gazës.

Duke pasur sukses pas një operacioni të mundimshëm dhe të rëndë të humbjeve civile për të kontrolluar një pjesë të madhe të Gazës Veriore përmes objektivave emblematike si Parlamenti, por edhe Spitali Al Shifa, Izraeli po përballet me sfidën e re të zgjerimit të operacionit në Jugu, i cili duket se është një rrugë një kahëshe dhe mund të pezullohej vetëm një marrëveshje për pengjet.

Ky operacion krijon, përveç atyre diplomatike, një sërë sfidash në planin ushtarak. Do të nevojiten forca të shumta për të kontrolluar një zonë kaq të madhe dhe do të testojnë aftësitë logjistike të ushtrisë izraelite për të ruajtur zinxhirin e transportit të furnizimit dhe municionit nga Veriu në Jug. Në të njëjtën kohë, mbrojtja izraelite do të përballet me rezistencë shumë më të madhe nga forcat e Hamasit që janë arratisur në Gazën jugore.

Mësymja në një pjesë të Gazës veriore ka zbuluar tunele të fshehura dhe armë të konsiderueshme të ruajtura edhe në infrastrukturën civile, si spitali Al Shifa, ku Hamasi përdorte pacientë dhe civilë që kishin kërkuar mbrojtje atje si mburoja njerëzore.

Megjithatë, as civilët dhe as armët e rënda të Hamasit nuk janë zbuluar, duke konfirmuar kështu frikën se organizata ka ende një rrjet të madh trafiku nën hundën e izraelitëve për të shpëtuar kapacitete të mjaftueshme ushtarake për t’i shkaktuar Izraelit edhe goditje të vogla.

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallad tha se Izraeli “po kalonte në fazën tjetër të luftës” pa specifikuar nëse ai donte të zgjeronte operacionin në jug, ndërsa të enjten IDF u bëri thirrje civilëve të largoheshin nga Khan Yunis. Rreth zonës së Khan Younis është përqendruar një pjesë e madhe e civilëve të zhvendosur nga Gaza Veriore dhe një zgjerim i operacionit ushtarak izraelit padyshim që do të çojë në numër të madh të viktimave civile, si dhe një përkeqësim të krizës humanitare. Dhe sigurisht nuk ka asnjë garanci që në këtë ndjekje këmba-këmbës, Izraeli do të jetë në gjendje të gjejë pengje të gjallë.

Ndërsa luftimet në Gaza vazhdojnë, Hezbollahu nga ana tjetër, me udhëzime nga Irani, siç zbulohet nga Reuters, nuk tregon synim për t’u përfshirë në mënyrë aktive në konflikt, vetëm herë pas here kujton se pjesë e konfliktit mund të behët ai ndërsa është prezent me lëshime të rralla raketsh kundër Izraelit. Gjithashtu Houthi nga Jemeni ka lëshuar një numër të vogël raketash që neutralizohen ose nga anijet amerikane që patrullojnë Detin e Kuq ose nga vetë Izraeli. Amerikanët kanë goditur objektivat iraniane në Siri dhe Irak në përgjigje të sulmeve ndaj forcave amerikane në terren. Pavarësisht ekuilibrave delikate dhe të brishta, deri më tani nuk ka shenja të dukshme të përshkallëzimit dhe përhapjes së krizës.

Amerikanët, duke parë ngërçin që po krijohet dhe pamundësinë për të zbutur reagimet izraelite, angazhohen në një përpjekje të re diplomatike me synimin për të çliruar pengjet, por edhe për të shmangur përhapjen e krizës.

Ditët e ardhshme konsiderohen si një moment ideal për një ndryshim në lidhje me çështjen e pengjeve me përfundimin e operacionit të kontrollit të Gazës Veriore, që do të çojë në një periudhë të shkurtër pushimi dhe rigrupim të Forcave izraelite. Lirimi i një numri të mjaftueshëm pengjesh në këmbim të këtij “armëpushimi” të shkurtër dhe lirimi i një numri të vogël palestinezësh të mbajtur në burgjet izraelite është diçka që Izraeli vështirë se mund ta refuzonte dhe ndoshta do të ishte hapi i parë në de-përshkallëzimin.