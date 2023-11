Gjermani/ Valë reagimesh për paraqitjen e një përfaqësuesi taleban në parlamentin e Këlnit

Një përfaqësues i qeverisë talebane mori pjesë në një event të organizuar të premten e kaluar në një xhami të Unionit Turko-Islamik për Çështjet Fetare (DITIB) në Këln. Ai madje kërkoi nga audienca e tij të mos u besonte mediave perëndimore, foli për sukseset e talebanëve dhe u bëri thirrje bashkatdhetarëve të tij që jetojnë në Evropë, veçanërisht atyre me ekspertizë, të kthehen në Afganistan. Prezenca e tij tashmë po shkakton reagime të forta brenda Gjermanisë.









Sipas pamjeve video të postuara në faqen e internetit të Afganistanit Ndërkombëtar, kreu i Administratës së Ushqimit dhe Barnave të Afganistanit, Abdul Bari Omar, i drejtohet një auditori prej 70 personash dhe dëgjohet duke thënë: “Miq, le t’i kushtojmë vëmendje fakteve për arritjet e talebanëve, pa i kushtuar vëmendje medias. Ne duhet të përpiqemi të mësojmë vetë faktet”. Ai gjithashtu argumenton se talebanët kanë qenë në gjendje të zbatojnë projekte me sukses dhe madje edhe pa ndihmë financiare nga jashtë.

Siç u bë e ditur më vonë, përfaqësuesi i qeverisë afgane ka hyrë legalisht në Gjermani me një vizë Shengen, të cilën e ka marrë nga Holanda, ku ka marrë pjesë në një konferencë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Hagë. DITIB, e cila siguroi vendin e ngjarjes, u distancua nga përmbajtja e saj. Sipas Radios Publike Gjermane Perëndimore (WDR), DITIB pretendon se u informua vetëm më pas se ishte një “ngjarje politike”. Ata ishin siguruar nga organizatorët, Shoqata Kulturore Afgane e Këlnit, se do të ishte një ngjarje fetare dhe jo politike. “Kjo shkel marrëveshjen tonë”, tha DITIB në një deklaratë.

“Dalja e përfaqësuesit të talebanëve në Këln ishte krejtësisht e papranueshme dhe duhet dënuar në mënyrë eksplicite. Askush në Gjermani nuk lejohet t’u lërë rrugë islamistëve radikalë”, tha Ministrja Federale e Brendshme Nancy Fesser, ndërsa një zëdhënëse e ministrisë së saj, siguroi se qeveria nuk kishte njohuri paraprake për ngjarjen në fjalë apo pjesëmarrësit e saj. “Ministria ka marrë parasysh shpjegimet publike të DITIB dhe do të kërkojë sqarime të mëtejshme për këtë çështje”, tha zëdhënësi.

Paraqitja u dënua edhe nga Ministria e Jashtme, duke sqaruar se autoritetet gjermane nuk kanë lëshuar vizë për personin në fjalë. “Ne po shqyrtojmë masat e mëtejshme, në bashkëpunim të ngushtë me shërbimet e brendshme dhe partnerët”, tha ministria në një postim në “X” (ish-Twitter) dhe theksoi se vizita nuk ishte paralajmëruar më herët në Gjermani. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Jashtme thekson se, “përderisa talebanët në Afganistan shkelin brutalisht të drejtat e njeriut, veçanërisht të drejtat e grave dhe vajzave, nuk do të ketë normalizim të marrëdhënieve me regjimin taleban”.

Megjithatë, sipas BILD, qeveria afgane kishte njoftuar paraqitjen e Abdul Bari Omar me një njoftim përkatës dhjetë ditë më parë – dhe në të vërtetë në anglisht. Afgani, siç thotë ai në postimet e tij në rrjetet sociale, është krenar që është ende në Evropë dhe që ka kaluar gjysmën e Gjermanisë, nga perëndimi në lindje, në Sllovaki, ku do të bëjë edhe një paraqitje.