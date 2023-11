“Leh si qeni i Morena Tarakut”- Shqipe Hysenaj debaton ashpër me konkurentin e “BBVK”

Shqipe Hysenaj mëngjesin e sotëm ka debatuar rëndë me një ndër konkurentët brenda shtëpisë së “Big Brother Vip Kosova”.









Në një moment mendimet e dyshes nuk u përputhen, ndërsa shpërthyen në ofendime ndaj njëri-tjetrit.

Pjesë e këtij debati është bërë edhe Buci, i cili i tha Shqipes se leh si qeni i Morena Tarakut, ndërsa ajo iu kthye keq konkurentit duke i thënë që me këtë fjalë ka treguar se nuk ka as dinjitet dhe as krenari.

Pjesë nga debati

Buci: Kjo leh si ai qeni i Morena Tarakut

Shqipja: Ti po i dhua një njeri qen

Buci: Nuk thashë qen po si aj.

Shqipja: Çfarë do të thotë kjo?

Buci: Veç lehë dhe bërtet.

Shqipja: A e kupton se sa bastardllëk. Ti nuk din, ti ske as inteligjencë dhe as krenari. Me këtë që thua ti ske as dinjitet. Ti je thjeshtë një njeri që flet shumë dhe ofendon veten.