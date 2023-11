OKB: Planeti përballet me një rritje të temperaturës prej 3°C

Parashikimet e OKB -së për klimën janë ogurzi. Siç paralajmëroi ai përpara Samitit vendimtar të Klimës Cop28 që fillon javën e ardhshme në Emiratet e Bashkuara Arabe, bota është në rrugën e duhur për të rritur temperaturat globale me 3 gradë Celsius.









Rekordet e temperaturës tashmë janë thyer dhe valët e të nxehtit, përmbytjet dhe thatësirat në rritje kanë marrë jetë dhe kanë ndikuar jetesën në mbarë botën, në një kohë kur temperaturat janë rritur me 1.4°C deri më sot. Shkencëtarët po paralajmërojnë për shumë më keq nëse temperaturat vazhdojnë të rriten dhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres ka thënë vazhdimisht se bota po shkon drejt një të ardhmeje “ferri”.

Raporti thotë se zbatimi i politikave të ardhshme të premtuara tashmë nga vendet mund të zvogëlojë kufirin e 3°C me 0,1°C. Zbatimi i reduktimeve të emetimeve do të reduktonte rritjen e temperaturës me 2.5°C, që është ende një skenar katastrofik.

Sipas raportit, për të përmbushur objektivin e rënë dakord ndërkombëtarisht prej 1.5°C, duhet të reduktohen 22 miliardë ton dioksid karboni. Kjo është 42% e emetimeve globale dhe është e barabartë me prodhimin e pesë ndotësve më të këqij në botë sot që janë Kina, SHBA, India, Rusia dhe Japonia.

Inger Andersen, Drejtoresha Ekzekutive e Unep, tha: Nuk ka asnjë person apo ekonomi në planet që nuk ndikohet nga ndryshimet klimatike, kështu që ne duhet të ndalojmë së vendosuri rekorde të padëshiruara në emetimet, temperaturën dhe motin ekstrem. Në vend të kësaj, ne duhet të heqim gjilpërën nga e njëjta gropë e vjetër e nënveprimit dhe të fillojmë të vendosim rekorde të tjera në reduktimin e emetimeve dhe financimin e klimës.’

Kombet e Bashkuara paralajmëruan më herët në nëntor se prodhuesit botërorë të karburanteve fosile po planifikonin zgjerime që do të frynin dy herë buxhetin e karbonit të planetit, diçka që ekspertët e quajtën “çmenduri”.