Akuzat për mashtrim tatimor dhe tetë vite burg, Shakira gjen marrëveshjen me…

Këngëtarja e njohur, Shakira ka arritur një marrëveshje me prokurorët spanjollë për akuzat e ngritura ndaj saj për mashtrim fiskal.









Dakordësia u arrit pikërisht kur gjyqi ndaj saj ishte gati të fillonte, edhe pse më parë ylli kolumbian e kishte refuzuar një marrëveshje të ofruar nga prokurorët, duke kishte zgjedhur të shkonte në gjyq.

Shakira, e cila në mënyrë të përsëritur ka mohuar çdo akuzë, u shpreh se e mori këtë vendim për fëmijët e saj.

“S’dua të shohin nënën e tyre të sakrifikojë mirëqenien e saj personale në këtë luftë”.

Këngëtarja e do të përballej me akuzat për mashtrim tatimor me vlerë prej 14.5 milionë euro në një gjykatë në Barcelonë.

Prokurorët kishin kërkuar 8 vite burg ndaj për këngëtaren dhe gjobë 23.8 milionë euro nëse shpallej fajtore.

Deklarata e plotë:

Gjatë gjithë karrierës sime, unë jam përpjekur gjithmonë të bëj atë që është e drejtë dhe të jap një shembull pozitiv për të tjerët. Kjo shpesh nënkupton marrjen e një hapi shtesë në vendimet financiare të biznesit dhe personale për të siguruar këshillën më të mirë absolute, duke përfshirë kërkimin e këshillave për taksat.

Fatkeqësisht, dhe pavarësisht këtyre përpjekjeve, autoritetet tatimore në Spanjë ndoqën një çështje kundër meje, ashtu siç kanë bërë kundër shumë sportistëve profesionistë dhe individëve të tjerë të profilit të lartë, duke u harxhuar atyre energjinë, kohën dhe qetësinë e atyre njerëzve për vite me radhë.

Ndërsa isha i vendosur të mbroja pafajësinë time në një gjyq që avokatët e mi ishin të bindur se do të kishin vendosur në favorin tim, unë kam marrë vendimin për ta zgjidhur përfundimisht këtë çështje me interesin më të mirë të fëmijëve të mi, të cilët nuk duan të shohin mamin e tyre që sakrifikon mirëqenien e saj personale në këtë luftë.

Më duhet të kapërcej stresin e disa viteve të fundit dhe të fokusohem në gjërat që dua, fëmijët e mi dhe të gjitha mundësitë në karrierën time, duke përfshirë turneun tim të ardhshëm botëror dhe albumin tim të ri, jam jashtëzakonisht i emocionuar.

Unë i admiroj jashtëzakonisht ata që i kanë luftuar këto padrejtësi deri në fund, por për mua, sot, fitorja është të kthej kohën time për fëmijët dhe karrierën time.