“Çështjet erotike do marrin hov të madh”/ Horoskopi javor nga Meri Shehu: Kjo shenjë do të marrë lajme të mira

Dashi – 2 yje

Dielli futet në Shigjetar, i jep gjëra të mira kësaj jave por përballet me Saturnin në Peshk dhe do ndiejë një proces psikologjik disi të vështirë, sidomos në çështjet ligjore, kontaktet me jashtë ose në udhëtime. Kështu duhet të ketë kujdes mos të marrë më shumë furi se sa duhet gjatë kësaj jave.

Demi – 3 yje

Janë në një pozicion pak më komod sepse do merren shumë me punën, dielli në Shigjetar i jep shumë avantazh. Do kenë shumë kujdes në shoqëri dhe në aleanca sepse nuk do gjejnë mbështetjen që kërkonin dhe disa njerëz do i lënë pas dore premtimet ndaj tyre. Megjithatë ata që janë miq do të ngelen miq dhe do duhet të mbështeten te miqtë që kanë dhënë prova në kohë dhe në vite.

Binjakët – 2 yje

Shumë planetë do futen në Shigjetar dhe do përballen me Binjakët. Kjo javë do jetë intensive me përballje, antagonizma, luftë në çift, bashkëpunime të vështira por edhe ndonjë skandal i vogël aty-këtu. Duhet të kenë kujdes nga një epror ose një njeri i fuqishëm i ligjit që mund t’iu bëjë një prapaskenë ose t’iu thotë jo punës së tyre.

Gaforrja – 4 yje

Do fitojë distancën e largësisë, do udhëtoj,ë do komunikojë, do ketë punë me të huaj, me kontakte me jashtë. Do ecë edhe anash, para por edhe do fluturojë por vetëm kujdes nga Saturni në Peshk nuk do ta shohin me sy të mirë këtë çlirim të Gaforres, të papritur. Ka çështje ligjore në disa raste.

Luani – 2 yje

Presupozohet që me shumë planetë në Shigjetar të marrin hov në çështjet erotike por direkt do përballen me Saturnin në Peshk dhe këtu do kenë probleme psikologjike e ekonomike dhe nuk do kenë hapësirë që të shijojnë dimensionin erotik, të luajnë e të qeshin. Kujdes shëndetin.

Virgjëresha – 3 yje

Futet dielli në Shigjetar, do merren shumë me punë, me shëndetin, gjëra të mira dhe ata që do i pengojnë, do kenë ndihmë Virgjëreshat nga Saturni në Peshk dhe nuk do lejojnë që shumë njerëz t’iu japin më shumë detyra se sa duhet. Kujdes nga ana shëndetësore këtë javë, të paktën ditët e para sa të kalojë kjo periudhë pak e vështirë, pak me sy të keq i kanë marrë dhe do ta shikojmë që gjërat do shkojnë mirë.

Peshorja – 1 yll

Janë ato që e bëjnë fatin vetë sepse e kanë Afërditën në shenjën e tyre. Përballjet e punët e të tjerëve do i lënë pezull. E keqja nuk iu vjen nga vetja por nga aleatët, lajmet e rreme që mund t’i bëjnë të strukura diku dhe do kenë frikë të lëvizin e të marrin iniciativë.

Akrepi – 4 yje

Sa të kalojnë ditët e para sepse dielli në Shigjetar ushtron pak presion në çështjet ekonomike në kundërshtim me Saturnin në Peshk, por do gjejnë një dashuri shumëvjeçare, të mirë që do premtojë shumë në vitet në vazhdim. Ata që janë në kërkim do gjejnë dashurinë e jetës së tyre.

Shigjetari – 2 yje

Hyn dielli në Shigjetar, Marsi e Mërkuri dhe do kenë një javë shumë të mirë. Një çështje personale nuk do jetë shumë e qetë dhe e lezetshme në fillim të javës sepse Saturni në Peshk, sidomos në çështjet familjare iu vë një pengesë. Sa të kalojë dhe kjo pengesë, do flasim shumë për ta në këtë periudhë.

Bricjapi – 1 yll

Shumë planetë në Shigjetar nuk janë në pozicion të mirë për Bricjapin sepse e mbyll në vetvete dhe energjia, idetë, e pasionet nuk triumfojnë akoma. Do vijë momenti i një tradhtie në jetën emocionale.

Ujori – 3 yje

Shumë planetë në Shigjetar i japin një garanci Ujorëve. Mund të kenë shumë burime për të përfituar, qoftë në ekonomi, karrierë apo punë. Kujdes një shpenzim këto dy ditët e para që vjen papritur dhe një ndarje në shoqeri ose çift për ata që kanë probleme.

Peshqit – 2 yje

Saturni në shenjën e tyre përballet me diellin në Shigjetar, një çështje karriere, me eprorët, një antagonizëm ose një problem në çift kthehet dhe bëhet pak i lodhshëm në këtë periudhë. Kujdes në tre ditët e para të javës.