EMRAT/ Mes tyre edhe një femër! Aksioni i SPAK, ja kush janë të arrestuarit dhe të shpallurit në kërkim! Akuzat ndaj tyre

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka dhënë informacion në lidhje me operacionin e SPAK, që lëshoi 11 urdhërarreste.









Në këtë operacion u arrestuar ish-zyrtarë dhe zyrtarë të policisë, përfshirë, Erzen Breçanin, Dedan Gjonin, Bujar Ajetin dhe Besmir Muratin.

Ndaj oficeres së Drejtorisë Kufitare dhe Emigracionit, Jonida Babameto është dhënë masa e sigurisë “detyrim paraqitje”.

Në kërkim ende nga autoritet janë: Ismail Zeneli, Artan Sulejamani, Albert Prenga, Bajram Grabova, Eralbi Breçani (djali i Erzen Breçanit) dhe Ervin Mata.

Në njoftim bëhet me dije se Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim intensiv me Eurojust, Europol dhe agjencitë ligjzbatuese holandeze, belge, gjermane, braziliane, kolumbiane dhe franceze, ka zhvilluar hetime lidhur me disa shtetas shqiptarë të përfshirë në aktivitete kriminale në Shqipëri, në Amerikën e Jugut si dhe në disa vende të tjera në Evropë.

Po ashtu është hetuar dhe lidhur me disa ngjarje kriminale të mëparshme të ndodhura në Shqipëri.

Njoftimi:

Më datën 20.11.2023 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme, kanë ekzekutuar urdhrat për ekzekutimin e vendimit penal nr.124,

Datë 17.11.2023, për 4 shtetas, konkretisht për shtetasit

Erzen Bercani,

Besmir Murati,

Dedan Gjoni

dhe Bujar Ajetin.

Detyrim Paraqitje:

5-Jonida Babameto, oficere e Drejtorisë së Kufirit dhe Emigracionit.

Ne kerkim:

Ismail Zeneli

Artan Sulejmani

Albert Prenga

Bajram Grabova

Eralbi Breçani, djali i Erzen Breçanit

Ervin Mata.

***

Në kuadër të këtij procedimi penal, Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim intensiv me Eurojust, Europol dhe agjencitë ligjzbatuese

hollandeze, belge, gjermane, braziliane, kolumbiane dhe franceze,

ka zhvilluar hetime lidhur me disa shtetas shqiptarë të përfshirë në aktivitete kriminale në Shqipëri, në Amerikën e Jugut si dhe në disa vende të tjera në Evropë.

Po ashtu është hetuar dhe lidhur me disa ngjarje kriminale të mëparshme të ndodhura në Shqipëri.

**

1- “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “

2- Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”,

3-“Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”,

4-“Trafikimi i narkotikëve”,

5-“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”,

6- “Grupi i strukturuar kriminal”,

7- “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”,