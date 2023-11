Njeriu që ndali Diego Maradonën, mbrojtësi historik tregon recetën, Xhentile: Ja si bllokohet Lautaro

Derbi i Italisë, por edhe derbi i mbrojtjeve. Kryesuesit e Interit janë skuadra që ka pësuar më pak gola nga të gjithë në kampionat (6), e ndjekur nga Juventusi me 7. “Dhe nuk është rastësi”, nënvizon Klaudio Xhentile, mbrojtësi historik i Juventusit dhe Italisë kampione bote në 1982, i njohur si “xhelati” i cili i dha këmbët në dorë Maradonës, duke e ndalur vetëm në një mënyrë, me shkelma.









“Mua gjithmonë më kanë thënë dhe më kanë mësuar që nëse nuk pëson gol, ke 70-80% shanse për të fituar”, tregon legjenda gjatë një interviste për “La Gazzetta dello Sport”, ku ai ofron recetën e tij sesi një tjetër kampion bote, si Lautaro Martinez, duhet neutralizuar të dielën në mbrëmje.

Të dielën është derbi i Italisë, është më i rëndësishëm për Juven apo për Interin?

Për Juventusin. Duke fituar, bardhezinjtë do të kalonin Interin dhe do të shtonin edhe më shumë vetëbesimin. Po OK, edhe një barazim nuk do ishte keq.

Pas vendit të dytë të Juventusit fshihet forca e mbrojtjes, e cila kur e ruan portën e paprekur arrin të gjejë rrugën e golit: Bremer dhe shokët e tij kanë shënuar tashmë 5 gola…

Alegri, i cili më kujton pak Trapatonin për aftësinë e tij për të gjetur zgjidhje praktike dhe fituese, ka ndërtuar një mur të ri. Bremer është përmirësuar shumë, ai tani është një mbrojtës i Juves në rrugën e Kielinit dhe qendërmbrojtësve të mëdhenj në historinë e klubit. Dhe nëse Rugani vazhdon të luajë si në periudhën e fundit, mund të rikthehet edhe në kombëtare, pse jo…

Ju jeni gjithashtu ndër mbrojtësit e mëdhenj të historisë së Juventusit: çfarë këshille jepni për të ndaluar Lautaron?

Sulmues të tillë të stimulojnë, do të dëshiroja edhe unë ta markoja… Lautaros duhet që t’i qëndrosh ngjitur dhe të mos i jepni mundësinë të qarkullojë, veçanërisht në zonë. Juve gjithashtu do të duhet të përpiqet të kufizojë sa më shumë Çalhanoglunë, i cili për momentin është pothuajse 50% e Interit.

