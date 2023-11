Peshëngritje/ Ertjan Kofsha shpallet kampion bote për të rinj, paraqitje fenomenale në shkëputje

Ertjan Kofsha ka shënuar rezultate të mëdha në Kampionatin Botëror të Peshëngritjes U-20 që po mbahet në Guadalahara të Meksikës.









Talenti i shtangës shqiptare ka bërë paraqitje fantastike në garën e zhvilluar në orët e para të mëngjesit të sotëm, teksa ka arritur të fitojë medalje ari në stilin e shkëputjes në kategorinë e peshave 89 kg.

Kofsha kaloi me sukses tri provat me 152, 156 dhe 159 kg, duke u shpallur kampion bote me rezultatin 159 kg, për ta ngjitur flamurin kuqezi në shkallën më të lartë të podiumit.

Për sa i përket stilit të shtytjes, talenti shtërmenas dështoi dy provat e para me 186 kg, rezultat të cilin e realizoi me sukses në provën e tretë, duke u renditur në vend të gjashtë. Ndërkohë me 345 kg në total, Ertjani u klasifikua në vend të katërt në dygarësh.

Theksojmë se peshëngritësi shqiptar, vetëm 18 vjeç, ishte më i vogli në moshë në Baterinë A, por kjo nuk e pengoi aspak të tregonte forcën ndaj rivalëve. Kujtojmë që Kofsha udhëtoi në Meksikë pa trajnerin e tij, Leonard Toska.

Rolin e teknikut e bëri presidenti i Federatës Shqiptare të Peshëngritjes, Elez Gjoza. FSHP njoftoi se mungesa e Toskës në këtë aktivitet erdhi për shkak se trajneri nuk arriti të merrte vizën nga ambasada meksikane.

