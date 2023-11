Presidenti i ri i Argjentinëss, Javier Millay, kërkon kthimin e ishujve Falklands nga Britania!

Në një kohë kur pluhuri nuk është zbutur nga fitorja e tij në zgjedhjet presidenciale të Argjentinës, Javier Millay, mediat po i referohen politikës së jashtme që ai dëshiron të ndjekë, duke thënë se Ishujt Falkland duhet të kthehen në tokën e tangos.









Kujtojmë se ishujt janë nën sovranitetin britanik me Millay duke sqaruar se ai dëshiron ta bëjë këtë përmes diplomacisë dhe jo përmes një lufte siç ndodhi në vitin 1982. Siç raporton Daily Mail, sipas Milley, Britania duhet t’i dorëzojë ato “jo – të negociueshme”, ndërsa duke dashur të forcojë argumentin e tij ai i krahason ato me kthimin e Hong Kongut në Kinë. Madje, gjatë fushatës së tij elektorale, ai iu referua kësaj çështjeje, duke theksuar se rajoni i njohur si Malvinat është argjentinas.

“Sovraniteti i Argjentinës mbi Ishujt Malvinas është i panegociueshëm. Malvinat janë argjentinase. Tani duhet të kuptojmë se si t’i kthejmë ato. Është e qartë se opsioni i luftës nuk është zgjidhje”, tha ai.

“Ajo që ne po propozojmë është të shkojmë drejt një zgjidhjeje si ajo që Anglia kishte me Kinën për çështjen e Hong Kongut dhe që në këtë kontekst pozicioni i njerëzve që jetojnë në ishuj nuk mund të injorohet. Nuk mund ta mohosh që këta njerëz janë aty. Ju nuk mund t’i injoroni këto qenie njerëzore. Ju duhet të negocioni me Britaninë dhe të merrni parasysh pikëpamjet e njerëzve që jetojnë në ishuj”, tha presidenti i ri i Argjentinës.

Javier Millay bëri fushatë për premtimet radikale të terapisë së shokut, duke përfshirë shfuqizimin e bankës qendrore, braktisjen e pesos dhe dollarizimin e ekonomisë dhe shkurtimin drastik të shpenzimeve publike, të cilat ai tha se do të kalonin përmes një “sharrë elektrike me zinxhir” – reforma potencialisht të dhimbshme për një pjesë të madhe të qytetarëve. Megjithatë, ajo ka tërhequr disa pjesë të popullsisë që thonë se janë dëshpëruar për shkak të krizës së thellë ekonomike, me karakteristika kryesore që janë inflacioni treshifror (afër 150%), zhvlerësimi i vazhdueshëm i monedhës kombëtare, borxhi i madh i jashtëm (44 miliardë dollarë).

Lufta e Falklandeve

Lufta e Falklandeve (Spanjisht: Guerra de las Malvinas), e njohur gjithashtu si Konflikti i Falklandeve, Kriza e Falklandeve, ishte një luftë dhjetë-javore midis Argjentinës dhe Mbretërisë së Bashkuar mbi dy territore britanike jashtë shtetit në Atlantikun e Jugut: Falkland. Ishujt dhe Georgia Jugore dhe Ishujt Sandwich Jugor. Filloi të premten më 2 prill 1982 kur Argjentina pushtoi Ishujt Falkland (dhe të nesërmen Ishujt e Georgias Jugore dhe Ishujt Sandwich të Jugut) në një përpjekje për të provuar sovranitetin e saj të pretenduar prej kohësh mbi ta. Më 5 prill, qeveria britanike dërgoi një forcë detare për të angazhuar Marinën dhe Forcën Ajrore Argjentinase përpara se të fillonte një sulm amfib në ishuj. Konflikti zgjati 74 ditë dhe përfundoi me dorëzimin e Argjentinës më 14 qershor 1982 dhe kthimin e ishujve nën kontrollin britanik. Në total, 649 personel ushtarak argjentinas, 255 personel ushtarak britanik dhe tre banorë të ishullit Falkland u vranë gjatë armiqësive.

Konflikti ishte një episod i madh në garën e zgjatur për kontrollin e ishujve. Argjentina konfirmoi (dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite) se ishujt janë territor argjentinas, dhe qeveria argjentinase e karakterizoi veprimin e saj ushtarak si një rikuperim të territorit të saj. Qeveria britanike e pa këtë akt si një pushtim të një territori që kishte qenë një koloni kurorë që nga viti 1841. Falklanderët, të cilët kanë banuar në ishujt që nga fillimi i shekullit të 19-të, janë kryesisht pasardhës të kolonëve britanikë dhe janë në favor të sovranitetit britanik. Sidoqoftë, asnjë nga vendet nuk shpalli zyrtarisht luftë (të dyja palët i shpallën zonat e ishujve një zonë lufte dhe njohën zyrtarisht një gjendje lufte midis tyre) dhe armiqësitë ishin pothuajse tërësisht të kufizuara në territoret e diskutueshme dhe në rajonin e Atlantikut Jugor ku ndodhen.

Konflikti pati një ndikim të rëndësishëm në të dy vendet dhe ka qenë temë e librave, artikujve, filmave dhe këngëve të ndryshme. Ndjenjat patriotike ishin të larta në Argjentinë, por rezultati nxiti protesta të mëdha kundër qeverisë ushtarake, duke përshpejtuar rënien e saj. Në Angli, qeveria e Partisë Konservatore, e nxitur nga rezultati i suksesshëm, u rizgjodh vitin e ardhshëm. Pesha kulturore dhe politike e konfliktit pati më pak ndikim në Britani sesa në Argjentinë, ku mbetet një temë e vazhdueshme debati.

Marrëdhëniet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Argjentinës u rivendosën në vitin 1989 pas një takimi në Madrid të Spanjës, në të cilin qeveritë e të dy vendeve lëshuan një komunikatë të përbashkët. Asnjë ndryshim në pozicionin e asnjërit vend për sovranitetin mbi Ishujt Falkland nuk u bë në mënyrë eksplicite. Në vitin 1994, pretendimi i Argjentinës për këto territore iu shtua Kushtetutës së saj.

Kujtojmë se në vitin 2013 u mbajt një referendum në Falklands dhe 99.8% e banorëve të tij ishin pro qëndrimit në Britani. Gjithashtu, pas vitit 2010, referendumet u mbajtën në disa territore të diskutueshme britanike jashtë shtetit, me shumicën e njerëzve që dëshironin sovranitetin britanik. Karakteristike, në vitin 2016 Gjibraltari vendosi të qëndronte në Britani, në një kohë kur Spanja pretendonte me këmbëngulje territorin e caktuar.

Si arriti Javier Millay të fshijë zgjedhjet argjentinase – Kriza, të rinjtë dhe TikTok

Argjentina po fillon një epokë të re pas fitores së ekonomistit ekstrem liberal dhe antisistemik Javier Millay, i cili u shfaq dy vjet më parë në politikë me sugjerime radikale dhe të diskutueshme. Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ai mblodhi 55.6% të votave kundrejt 44.3% për kundërshtarin e tij, ministrin në largim të ekonomisë Sergio Massa. Por çfarë i shtyu argjentinasit ta zgjidhnin atë, me një diferencë kaq të madhe? Dëshira për ndryshim? Kishte një “dëshirë të fortë për ndryshim” midis votuesve në një vend ku inflacioni ka arritur në 143% në vit dhe ku katër nga dhjetë argjentinas jetojnë nën kufirin e varfërisë, shpjegon Ana Iparaguire e GBAO Strategies.

53-vjeçarja Miley “lë pas epokën “Kirchnerism vs. Anti-Kirchnerism” për të imponuar një përkufizim të ri” në politikë, shton ajo, duke iu referuar presidencave të peronistëve Nestor dhe Cristina Kirchner (2003-2015), gjithashtu. Peronisti Alberto Fernandez (2019-2023) dhe mes liberalit Maurizio Macri (2015-2019).

“Milley ishte në gjendje të shprehte zemërimin në rritje të argjentinasve kundër një sistemi politik që ka shkaktuar një seri të pandërprerë krizash ekonomike”, komenton Benjamin Guedan, një ekspert argjentinas në Qendrën Wilson në Uashington.

“Midis vazhdimësisë dhe rrezikut, shoqëria ka zgjedhur këtë të fundit”, vëren politologu Rosedo Fraga.

Disa nga pikëpamjet e tij, si “dollarizimi” i ekonomisë, dukej se rezonuan me votuesit, megjithëse ata nuk e kuptojnë domosdoshmërisht se si do të bëhej kjo.

Mbështetje nga votuesit e opozitës?

Pavarësisht shpërthimeve të tij shpërthyese, Miley arriti të grumbullojë më shumë vota nga votuesit e opozitës, veçanërisht ato të kandidates së krahut të djathtë Patricia Bullrich, e cila u eliminua në raundin e parë të zgjedhjeve. Dhe kjo pavarësisht se disa javë më parë ai e kishte akuzuar atë si pjesëtare të “kastës”.

Bullrich u mbështet nga ish-presidenti Macri, i cili punoi për fitoren e Miley-t midis dy raundeve të zgjedhjeve, duke larë rivalitetin e tyre të mëparshëm.

Liberali ekstrem tani thotë se është dakord me Macrin “në 90% të gjërave”, ndërsa në një intervistë të fundit ai falënderoi ish-presidentin dhe Bullrich për mbështetjen e tyre “të pakushtëzuar” për kandidaturën e tij.

“Ka gjëra ekstreme në atë që thotë Millay,” pranoi Macri javën e kaluar. “Dhe do të duhet të negociohet me parlamentin sepse nuk ka vota të mjaftueshme (…) kështu që nuk është rrezik.”