U lirua nga qelia, zbardhen argumentet e Jamarbër Malltezit në Apel: Më duket vetja si në gjyqet politike të 1945

Pasi Gjykata liroi nga qelia Jamarbër Malltezin, ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar argumentet që dhëndri i tij ka prezantuar në Gjykatën e Apelit një ditë më parë.









Që në nisje të fjalës së tij, Malltezi ka deklaruar se e ndjen veten si në gjyqet politike të vitit 1945 ku pronarët ishin armiqtë e pushtetit popullor.

Ai u bën apel qytetarëve që të mos lejojnë të nëpërkëmben, duke theksuar se SPAK duhet të zbatojë ligjin e jo të kthehet në shërbëtore politike.

Malltezi po ashtu sqaron me hollesi te gjitha procedurat për kthimin e pronave dhe sjell raste analoge kur qeveria aktuale ka marrë vendime për persona të caktuar.

Malltezi thotë se në rastin e tij dhe familjeve të tjera prona është kthyer tek i zoti. “Une as rrezikoj njeri e as kam akses ne asnje dosje apo institucion se I ka kap 100% Edi Rama. Une ju gjeta qe genjenit bazuar ne dosjet qe ka krijuar SPAK . Ne si pronare as nuk dinim e as nuk na interesonte gje tjeter vec “Prona tek i zoti”, me te drejten e Zotit dhe ne respekt te ligjeve te shtetit.

FJALA E PROF. DR. JAMARBER MALLTEZI NE APELIN E MASES

Më duket vetja si në gjyqet politike të 1945 ku pronarët ishin armiqtë e pushtetit popullor.

Mendoni për një moment, nëse tek Ambasada Amerikane, shteti komunist do të kishte vendosur ndonjë barrake apo ndërtesë, të fusnin ndonjë uzurpator dhe mos ia kthenin sendin e vjedhur pronarit të ligjshëm, siç iu kthye në 1991-shin. A do duhej në 1991-shin, ta mbante shteti hajdut apo uzurpatori, apo mos i kthehej deri sa të priste plotesimin e procedurave te privatizimit për rrethimin e ngritur pas futjes se familjes Popaj ne ambasadë? Apo ta merrte Ramiz Alia e t’ia jepte me koncension tek ndonjë hajdut strategjik të Ramës?

Po pse bëhet prokuroria politike drapër në rastin e kthimit të pronës tek 5 Familjet pronare themeluese të Tiranës?

Pronarë, këto 5 Familje, nuk i bëri asnjë proces privatizimi. Pronarë, këto pesë familje, ishin prej thuajse 100 vitesh, përmes blerjes së tokës private.

Procesi i kthimit të pronës ështe kthim i sendit të vjedhur. Ky proces zgjati nga 1994 deri në 2007, kur pas dhjetëra vendimesh qysh nga viti 1995 (njohje prone e pjesërisht kthim), prona e vjedhur iu kthye 5 Familjeve pronare. Në këtë pronë të pronarëve të ligjshëm, jashte cdo rregulli ishin futur 42 familje informale të cilët banonin në kushtet e mjerueshme ku ishin katandisur godinat e shumësportëshit, ndersa klubi i futbollit përdorej nga një biznes, pa asnje akt ligjor a cope letër me shtetin.

Për të gëzuar sendin e konfiskuar nga rregjimi komunist, pas një kalvari 13 vjeçar, pronarët fisnikë u detyruan nga Ligji të blejnë edhe barrakat e ndërtesat e uzurpuara. Pra, shteti jo vetëm që ua vodhi pronën dhe ua mbajti atë për 60 vjet pa qera, por tani pronarët e ligjshëm duhet të prisnin edhe permbi 2 vjet, për të blerë ato barraka që as nuk na duheshin, e që për më tepër, ishin të uzurpuara. PRIVATIZIMI ISHTE NJE GJOBEVENIE NDAJ PRONAREVE.

Pronarët u detyruan të paguajne edhe afro 700’000$ për ndërtimet e uzurpuara te njëri klub, si dhe 100’000$ për klubin tjetër. Krahasojeni pak me çmimin 1 Euro me te cilin Bolino mori 4000 m2 tokë dhe ndërtesë 2-katëshe, caktuar për gjimnaz, tokë të cilën familjet pronare ia falën shtetit për të bërë gjimnaz.

Këtë pronë private, pronarët e zhvilluan duke respektuar çdo ligj te vendit, por edhe me humanizëm e respeKt për komunitetin. Ata strehuan 42 familje informale falas, morën një nga emrat e shquar të arkitekturës botërore për të konceptuar zonen, si Daniel Libeskind, bënë ndërtime miqësore me mjedisin. Nëse do të kishim marrë leje klienteliste do të kishim ndërtuar fjetore në gradaçela që të zënë qiellin dhe diellin, nëse do kishte pastrim parash do kishim shitur me çmim të çmendur se do kishim plot para për të pastruar. Por jo ne, fisnikët e Tiranës!

Nga projekti ynë, publiku fitoi mbi 2000 vende pune, miliona euro taksa, mbjelljen e 2000- 3000 pemë, kopshtin/çerdhen më të mirë në Tiranë, ndërtesa miqësore me mjedisin, një ndër zonat me ajrin më të paster në qytet, faltore per besimtarët, sistemimin e 42 familjeve informale.

Po si filloi kjo çështje? Shihni dosjen e SPAK Vol. 1, Fq. 97 (Kallëzimi I Taulantit ka 2 vula nga SPAK në një ditë.)

– “SSSKAPE!” – Urdhëroi Taulant Balla para 3 vitesh SPAK ku doli presion me shpurë gazetarësh.

– “SI URDHËRON!” – Pergjigja e prokurorëve shërbyes brenda të njëjtës ditë edhe e regjistrojnë kallëzimin dhe proçedimin penal 01.12.2020 prokurorët politikë rregjistrojë procedim penal, jo hetim!

Taulanti me urdhrin e Edi Rames ngriti padi ne SKAP për përvetësim të paligjshëm të pronës, që sipas tij ishin shpronësuar nga Italia, për privatizim i paligjshëm dhe ndikim te paligjshem të Berishes ne kete privatizim.

3 vjet hetime deri te femijët e Malltezit, kryen prokurorët shërbyes të Rames, dhe doli se Taulanti kish bërë kallëzim të rremë. Toka e 5 familjeve pronare ka vijuar e pastër ne Rregjistrat Hipotekorë edhe në 1943, 1945 & 1946. Ligji i kthimit të pronës i 2004, i ktheu tokën pronarit të ligjshëm, dhe e beri privatizimin e objekteve mbi tokë private nje detyrim taksativ ligjor për shtetin ndaj pronareve te tokes.

Përveç ketyre, Taulanti beri kallzim të rremë edhe për pjesën takuese të Malltezit. SPAK e vërtetoi kallzimin e rremë të Taulantit, por ka frikë të veprojë.

Prof. Malltezi është I burgosur prej 1 muaji ndonëse nuk është as objekt i SPAK, ndërsa ai që vertetohet se ka kryer kallzim të rremë dhe është objekt i SPAK, kalon nen hunden e prokuroreve politike me te cilet e lidhin fijet e kriminalizimit të Taulant Ballës.

Dyfytyrësia e prokurorëve mund të shihet edhe me rastet e fundit: 100 Mln euro vjedhja me sterilizimin dhe dyshohet për “shpërdorim”; kthim prone tek i zoti SPAK cakton dyshimin “korrupsion”.

Pasi doli huq pretendimi i shpronësimit dhe u vertetua se toka u përkiste 5 familjeve, atëherë filloi pretenca e reformave te qeverise se PD. Fajin ligjet & VKM. Si guxon ligji t’i kthejë pronarit gjënë e vjedhur?

Sipas prokurorëve shërbyes të Rames, toka e vjedhur nga pronarët nuk duhet t’i kthehet të zotit, por duhet ta ndajë Edi Rama për miqtë e vet.

Disa prokurorë e gjejnë normale që Edi Rama të grabisë e të ndajë 5.8 Miljon m2 në bregdet, por sipas komandës “SSSKAPE!”, duhet të burgose pronaret e ligjshem për kthimin e sendit te vjedhur token të të parëve.

Tre inventarë të Bashkisë Tiranë në vitet 2000, një prej të cilave me firmën e Edi Ramës, shprehen se të gjitha objektet e klubeve ishin të zëna forcërisht. 3 ministra të PS, përkatësisht Angjeli, Klosi & Majko, nisën komunikimin shkresor e u shprehen në 2005 PRO fillimit të privatizimit (të paktën letrat e Angjelit & Klosit), por SPAK fsheh këto shkresa zyrtare; Pra le ta vjedhin miqtë e Ramës, veç pronarët ligjorë jo!

Tre vite hetime të SPAK konfirmuan se familjet pronare në Rregjistrat Hipotekor të 1945 dhe 1946, kishin mbi 67’000 m2tokë (Begeja 28’000 m2, Vaqarri 14’120 m2, Llagami 14,120 m2 – 2 vajzat e Ramazan Deliut – dhe Alimehmeti me 10,560 m2).

Kush duhej ta gëzonte këtë tokë të blerë me flori prej familjeve Tironse? Shteti hajdut? Uzurpatori që rrinte duke dorovitur zyrtarë të korruptuar? Apo ndonjë hajdut strategjik apo vrasës strategjik i Edi Ramës?

Kthimi i pronës tek pronarët ishte detyrim ligjor, jo vetëm moral; është kthim i sendit të vjedhur.

Prokurorët politikë insinuojnë për kthimin e pronës si e shpejtë pse zgjati 5 muaj ne 2006-2007, por fshehin faktin se proҫesi zgjati plot 13 vjet dhe se në fakt në mars 2007 ishte vendim plotësimi I vendimit nr. 532 dt. 25.04.1996 dhe se kishte edhe 2 vendime te tjera, njëra marrë në janar 2006 nga Komisioni i KP të PS!

Prokurorët shërbyes të Taulantit duket se shqetësohen pse qeveria e PD ka nxjerrë ligje e VKM, jo për pesë familjet pronare, por akte qe rregullonin kthimin e pronës tek te gjithe, dhjetëra mijëra pronarët e ligjshëm. Sipas prokurorëve politikë, Berisha nuk duhet të miratonte asnjë VKM apo ligj, meqenese unë jam trashëgimtar i një familje pronare Tironse?

Te njejtet prokurorë nuk ndihen për faktin se Edi Rama ka nxjerrë 3 VKM me emrin e kompanisë së Carlo Bolinos, veç për të përlarë 4000 m2 tokë e ndërtesë 2-katëshe të caktuar në Plan Rregullues për gjimnaz.

Pra sipas tyre, Berisha, i cili nuk ka miratuar asnje VKM me emer, do duhej të bllokonte çdo kthim prone tek pronarët e ligjshëm, ndersa Rama është OK që përlan troje per t’ia dhuruar me emër të përveçëm Carlo Bolinos, Djalit të Prokurorit, te falë Portin e Durrësit, e t’u japë statusin e investitorit strategjike miqve të tij vrasës me te cilet trimërohet.

Prokurorët politikë sulmojnë Berishën për ndërrimin e destinacionit, por “harrojnë” të tregojnë se vendimet për ndërrimin e destinacionit nuk bëheshin me emra pronarësh. Për më tepër vendimi I KRRTRSH miratoi pesë vendime të KRRT për ndryshimin e destinacionit ne pese zona te ndryshme, të miratuara nga Edi Rama (Vendimi nr. 132/j datë 08.06.2006 i KRT Tiranë). KRTRSH asokohe nuk ndërronte asnjë destinacion përveç atyre që kërkonte Bashkia e Tiranës. KRTRSH gjithnjë miratonte ato që kish miratuar Edi Rama. Veç një herë në 2005, KRTRSH rrëzoi vendimin e KRrT se Bashkise Tiranë, te drejtuar nga Edi Rama, dhe kjo ishte me rastin e mbikalimit të Zogut të Zi. Edi Rama ne ate rast solli kreun e Autoriteteve Vendore të Keshillit të Europës – (Maj 2006) i cili (italian) e cilësoi vendimin e KRRTRSH si ndërhyrje e qeverisë qëndrore në funksionin vendor të planifikimit të territorit. Rama i coi më pas me këto argumente në Gjykatë Kushtetuese, e cila sanksionoi ne 12.12.2006, të drejten e KRRT të miratonte planet urbane te saj dhe pamundësinë e KRRTRSH te anullonte vendimet e KRRT. Por edhe një muaj para ketij vendimi dhe para vendimit te KRRTRSH për miratimin e vendimit te Edi Rames per ndryshimin e destinacionit te zones se Klubit Partizani, Gjykata Kushtetuese me vendimin 24/06, date 10.11.2006, kish vendosur rrezimin e ndryshimit te ligjit per Urbanistiken qe rriste disa kompetenca te prefektit mbi aktivitetin e KRRT, duke bere nul edhe pasojat juridike te ketyre ndryshimeve. Asnjëherë tjeter, përveç rastit te Zogut te Zi, KRTRSH nuk ndërhyri në vendimet e KRRT-ve. Pra, pse Rama ndërroi destinacionin në një zonë që kish humbur funksionin e saj sportive, fajin e ka Saliu?

Për më tepër, si duhet ta dinte Berisha se kujt familje i përkiste toka, që do ndryshonte destinacioni, kur shkresa e Rames nuk shënonte atë?

Prokurorët politikë më pas, të fyejnë logjikën kur pretendojnë se kalimi i VKM, në plotesim te nje premtimi elektoral për përdorimin e letrave me vlerë, u bë vetëm që të përfitonte dhëndri i Berishës. Këtë pretendim e lidhin me atë se, për një nga 2 klubet, vlera prej afro 100’000 $, e të cilit u bë 20% me para, e 80% me letra me vlerë në përputhje me një VKM të miratuar. Por, prokurorët politikë “harrojnë” se vetëm një muaj para kalimit të kësaj VKM-je, familjet pronare kishin paguar 100% me para, gati 700’000 $, që ish llogaritur vlera e objekteve te klubit shumesportesh. Nese do te kishte ndikim te paligjshem, a nuk do te mundet familja Begeja dhe pronaret e tjere te prisnin edhe nje muaj dhe te paguanin Shumen prej 700 mije dollaresh me bono privatizimi? Kjo të fyen logjikën minimale.

Për më tepër, familja Begeja (trashëgimtar i së cilës kam krenari të jem), kishte gati 40% të objekteve te klubi që na ra te paguajmë 700’000 $, dhe vetem më pak se 5% tek e vetmja ndërtesë e objektit të klubit, për të cilin u pagua 100’000 $. Pra nga 800’000 për 2 klubet, I paguan 720’000 $ para dhe 80’000 $ bono.

Kaq edhe për këtë pretendim të prokurorëve politikë, që nuk guxuan të merrnin në pyetje as Berishen e as mua, se kishin urdhër tjetër.

Prokurorët politikë tentojnë ta paraqesin sikur morëm pronë me privatizim, por në fakt është kthim i sendit të vjedhur. Tentojnë t’a paraqesin sikur ka filluar me ministrin Mediu, por gënjejnë e fshehin nga dosja shkresën nr. 4533 Prot datë 21.07.2005 të ministrit Angjeli, që i adresohet ministrave Majko e Klosi, me kërkesë zyrtare për fillimin e procedurave të privatizimit të pasurisë së paluajtshme të Klubit Partizani.

Një ditë me pas, me shkresën nr. 2732 datë 22.07.2005 ministri Klosi shprehet dakort për privatizimin e Klubit Partizani.

Asnjë nga këto 2 shkresa nuk janë përfshirë në dosjen e prokurorëve politikë, ndonëse ia kam dërguar bashkëngjitur me padinë për kallzim të rremë të Taulant Ballës, para 3 muajsh. Pse?

Prokurorët politikë ngrejnë tymnajë me siperfaqen e Klubit Partizani: nëse ishte 26’500, 28’000 apo 30’000 m2.

Sa për dijeni:

Sipërfaqet e njohura pronarëve Klubet

Begeja 28’000 26’500 Futbolli

Vaqari 14’120 19’000 Shumësportëshi (përfshi pishinën)

Llagami 14’120 _________________________________

Alimehmeti 10’560 45’500 m2

__________________

66’800 m2

SPAK shkruan se sipërfaqja e Klubit të Futbollit Partizani nuk ishte 26’524 m2 por 28’000 m2 ose 30’000 m2.

Por SPAK (ndonëse I del tek fq. 54 pika 42 e vendimit të masës) nuk tregon (fsheh) që sipas VKM nr. 794 dt. 21.11.2007 tagrin dhe përgjegjësinë ligjore për përcaktimin e sipërfaqeve e kishte Bashkia e Edi Ramës. 7 drejtorë dhe specialistë të Edi Ramës caktuan sipërfaqen e secilit klub (plus pishinën) dhe vendndodhjen e tyre. Pronarët e tokës nuk kishin asnjë tagër. As agjensi të qeverisë nuk kishin tagër. 26’524 m2 e caktoi Bashkia (fq. 54, pika 42).

Në Bashkia ka heq sipërfaqe nga 1 klub e ia ka shtuar tjetrit është përgjegjësi e Bashkisë. Pronarët kanë 22’000 m2 më shumë se sipëefaqja e e klubeve bashkë ndaj nuk ka asnjë rëndësi. Por SPAK nuk I ka pyetur për këtë por vetëm a njihni Jamarbër Malltezin?

Ndryshimi nga Komision ne Agjensi Kthimi Pronave: Ky ndryshim nuk pati asnjë ndikim tek prona Begeja! Kishte 3 vendime perfshire nga Komisioni I PS. Ky ndryshim shtoi 2 hallka të reja kontrolli:

– Para se vendimi të marrë formë të prerë dërgohet për rishikim / korrigjim tek: 1) Zyra qëndrore AKP dhe 2)Avokatura e shtetit.

Vol. 8, fq.1248: Zyra Rajonale AKKP I dërgon më dt.03.04.2007 tek Zyra qëndrore AKPP 9 VENDIMET që kishte marrë në mars 2007

Vol. 8, fq.1243: Zyra rajonale AKPP I dërgon më 02.04.2007 kopjen e 8 vendimeve që kishte marrë tek Avokatura e shtetit

Vol.8, fq.1253: Zyra rajonale AKPP I nis Avokaturës së shtetit edhe vendimin e 9te që kishte marrë në mars vetëm 2 ditë më pas më 04.04.2007

Vol. 8, fq. 1209: Zyra rajonale AKPP me nr.1936 Prot, dt.22.06.2007 njofton zyrën qëndrore AKPP për vendimet që kanë marrë formë të prerë.

Vol. 9, fq. 1496: SPAK (EM) kërkon të dijë nëse vendimet e AKPP janë pasqyruar në librin e protokollit të Avokaturës së Shtetit.

Vol. 9, fq. 1499: OPGJ Endri Meҫi konfirmon se vendimet e 4 familjeve pronare I janë dërguar dhe pasqyrohen në Protokollin e Avokaturës së shtetit nr. 330 Prot, dt 04.04.2007 vendimi për Begejat ka nr.6.

Pra kalimi nga Komision Kthimi Prone në Agjensi nuk pati asnjë efekt për pronat e 5 familjeve Tironse që e kishin katërcipërisht të vërtetuar pronën dhe familja Begeja kishte vendim plotësues për kthim edhe nga Komisioni I caktuar nga PS në janar 2006. Ndryshimi shtoi hallka kontrolli për të shmangur abuzimet.

Prokurorët politikë në pikat 18-21 të vendimit të masës kërkojnë të ngrejnë tymnajë edhe me një pikë të kontratës time të 2006, me familjarët e mi Begeja, për një fond pre 3-5%, lidhur me shpenzime të ndryshme. Kjo pikë, që është krejt normale si formë mbulimi shpenzimesh të mundshme, në fakt nuk u përdor kurrë, pasi ҫdo shpenzim u mbulua më pas nga firma ndërtuese dhe investitorët. Këtë gjë e kanë shpjeguar në prokurori të gjithë bashkëpronarët Begeja, por prokurorët e kanë me qejf t’a lënë për tymnajë.

Gënjeshtra e prokurorëve politikë të SPAK lidhur me qenien apo jo të Klubit Sportiv Partizani në Planin e përhapjes së FA.

Pronarët donin kthimin e sendit të vjedhur (toka) dhe nuk I’a kishin idenë ҫfarë ishte plani I përhapjes.

– Në vendimin e masës fq. 9 pika 15 SPAK shënon me bold se prona nr. 11 “Klubi I Futbollit Partizani rezulton të ishte pjesë e PP dhe në përdorim të FA” sipas shkresës nr.6932/2 Prot. Dt 09.08.2006 të zv. Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FA.

(SPAK nuk kupton ose bën sikur nuk kupton se këtu flitet edhe për disa prona në PP edhe për prona në përdorim).

– Pika 15.1:”Në vijim , lidhur me këtë pagesë, Ministri I Mbrojtjes Fatmir Mediu me shkresën nr.9549/1, dt.12.10.2005, I drejtohet Genc Rulit që të mos përfshihet në PP dhe I kërkon mendim”.

Si qenka “në vijim” kur letra e Mediut është 10 muaj përpara shkresës të zv. Shefit të Shtabit që I përfshinte të dyja?

– Fq.11, pika 17.3: Shkresa nr.48/1 prot., dt16.01.2006 (7 muaj përpara asaj që I referohet SPAK) nga Prof. Elmaz Leci ( shef kabineti MM) njofton pronaret se “Klubi Partizani nuk përfshihet në Planin e perhapjes te Fa dhe për këtë arsye Min. Mbrojtjes I ka kërkuar METE miratimin e privatizimit të objekteve.”

Prokurorët e SPAK vijojnë e thonë se kjo bie ndesh me shkresa të mëpasshme!

Për qartësimin e kësaj paqartësie le të shohim vetë dosjet që na ka sjellë SPAK!

– Vol. 10, fq.149: Shkresë nr. 1951/3 Prot., dt.26.9.2022 ku Kolonel Arben Zani, Drejtor I Shtabit të Përgjithshëm I përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm të Min . Mbrojtjes që thotë se:

Shkresa konfidenciale nr.231/3 dt.29.3.2006 “Plani I Perhapjes së FA 2006-2010 firmosur nga Presidenti A. Moisiu nuk përfhsin KS. Partizani por “orkestra frymore” me vend dislokimi tek KS Partizani.

Po kjo shkresë e 2022 nga Kolonel Zani tregon se Klubi Partizani nuk ka qënë pjesë e PP të FA as 2006, as 2007 e as 2009.

– Vol. 10, fq. 170: Shkresa nr.5384/1 Prot dt 22.9.2022 nga Komandanti I Komandes Mbështetëse Gjen. Ilir Xhebexhiu shkruan se: “Prona nr. 11 nuk ka qënë pronë brenda planit të përhapjes të komandës mbështetëse. Nuk disponojmë dokumentacion për qënien e pronës në PP të FA apo të nxjerrjes së saj nga Plani I Përhapjes I FA”

-Vol. 10, Fq. 500 (qershia mbi tortë): Shkresë nr. 336/4 Prot, dt. 10.06.2004 “Plani I përhapjes së FA 2004-2010” firmosur nga Presidenti A. Moisiu as ky plan nuk e ka/ ka vetem orkestra frymore.

-Vol 16. (pa nr. Rendor) : 12.10.2023 OPGJ A. Metaj tregon se nuk është as në PP 2004 që P. Majko I coi Presidentit A. Moisiu. Pra as në 2004 nuk ishte në PP!

PSE GENJEN SPAK?

Urdhëri politik I errësoi sytë dhe bllokoi logjikën? Dhe pse I lidh komunikimet e brendshme me pronarët?As nuk dimë komunikimet e zyrtarëve dhe as nuk n’a interesuan. Pronarët kërkuan sendin e vjedhur. Ligji I 2004 na e ktheu. Kthim prone=kthim#vjedhur. Privatizimi I objekteve ishte detyrim per t’a gëzuar që mos të kishte gozhdë Nastradini.

Tymnaja vijon me pretendimet sikur pronarët kanë marrë 4261 m2 tokë shtet. Ky është mashtrim i prokurorëve politikë, pasi sipërfaqet dhe pozicionimet janë kryer nga institucionet ligjore, toka e pronarëve është tok së bashku pa asnjë sipërfaqe hapësire boshe. Prona e tyre pershinte nje hapesire prej 67’000 m2 pra mbi 22’000 m2 më shumë se sa sipërfaqja e klubeve.

E turpshme tymnaja e prokurorëve politike, që përdorin tabelën e gatshme nga Tualeti I Edi Rames, se Malltezi u bë investitor me 114 m2. Prokurorët kanë makinë llogaritëse dhe mund të llogarisin se 1/64 e 26’200 m2 i bie 410 m2, dhe jo 114 m2. Ata kanë sekuestruar çdo kontratë dhe e dinë qartë se brenda 2 viteve të para të bllokimit antiligjor nga Edi Rama, unë ndërkaq bleva edhe mbi 1000 m2 tokë nga bashkëpronarët Begeja, e në vitet në vijim edhe mbi 1100 m2 tokë aty nga bashkëpronarët e familjeve Llagami, Saliaga dhe Alimehmeti.

Prokurorët politikë të SPAK paraqesin insinuata sikur pronaret kane marre siperfaqe toke qe nuk iu perkisnin dhe pa paguar.

Keshtu lidhur me pretendimin se eshte marre 857 m2 toke shtet sic pretendohet tek fq.66, pika 64.1 dhe vol. 1, fq. 41, pika 39 qe tregon se familja Alimehmeti meqe kishte gati 3000 m2 per kompensim (nuk iu kthye) si familje fqinje kerkoi kompensim fizik per kete siperfaqe 857 m2 dhe ti zbritej nga siperfaqja per kompensim.

Por nuk iu kthye/kompensua ndaj kjo sip. 857 m2 ka qene dhe ka mbetur edhe sot siperfaqe shtet. Nuk eshte perdorur fare as ne zhvillimin e prones dhe ka mbetur e lire dhe sot. Mjafton te sohesh Gen-Planin e Lejes Zhvillimore qe kjo toke nuk eshte perfshire as si siperfaqe per intensitet. Kete mund t’ua sqaroja nese do kishte pyetje ose edhe deshmitare nese do donit te dinit faktet e jo t’i pyesnit “A njihni Jamarber Malltezin?”

Edhe lidhur me pretendimin se nje siperfaqe prej 4261 m2 ishte shtet dhe pronaret duhej ta blinin (fq. 168, pika 52 vendimi I mases) (dhe vol.1, fq 32 pika 22.2.1 dhe vol.1 fq.35, pika 27) I referohet shkreses nga ZRPP se aty figuronte 4261 m2 shtet. Sipas SPAK pronaret paskan qene 3 familje (Vaqari, Alimehmeti dhe Begeja) dhe se duhet te ishte paguar per kete toke 4261 m2. Por SPAK eka shpjegimin tek dosja e vet vol. 1, fq. 24 pikat 30.9, 30.10 ku tregohet se familja Llagami ankimoi vendimin e vet. Familja Llagami ankimoi vendimin e kthimit te prones pasi pretendonte me teper. Zyra qendrore miratoi rrezimin e vendimit te kthimit te 2007 per familjen Llagami. Per pasoje vendimi nuk u rregjistrua ne ZRPP dhe ne ZRPP kjo toke vijonte “shtet” por familja Llagami kishte ne fuqi vendimin nr.668 te 1996 (vendimi I njohjes se prones) ndaj per efekt privatizimi nuk ndryshon asgje nese toka ishte e kthyer apo e njohur: Per token pronarit qe I eshte njohur pronesia nuk paguan se eshte e tij. Kjo pike eshte sqaruar tek vol. 12/1, fq.17-22 qe paraqet nje proces verbal te 4 specialisteve qe kane vertetuar cdo dokument konfirmojne se vetem 857 m2 nuk perfshihet ne pronen e njohur familjeve pronare te tokes. Kane listuar vendimet e kthimit dhe njohjes se pronave per cdo familje dhe per Llagamin paraqesin vendimin e njohjes se prones nr.668 dt 16.08.1996.

SPAK mund dhe duhet t’a kishte sqaruar ne vend qe te genjeje ose mjafton te kishte pyetur deshmitarin ne vend qe t’a pyeste “ A e njeh Jamarber Malltezin?”

Pea toka ishte e familjeve pronare ne mbi 96%. Cepat u blene perfshi token tek pishina qe as nuk e dinim dhe as nuk e donim por u detyruan se ishte pjese inventari. Prona shkoi tek I zoti qe ishin mbi 50 trashegimtare nga 5 familje qe kishin pronen. Pronaret zhvilluan pronen me dashuri. A ka pasur shteti dem? Jo vetem qe nuk ka dem por shteti perfitoi 800’000$ (720’000 para dhe 80’000 bono privatizimi) pasi e kishte vjedhur dhe keqperdorur pa qera per mbi 600 vjet. Si mund te kete dyshime per korrupsion kur nuk ka dem? A e dine veten mbi ligjin keta prokurore qe genjejne e fshehin dokumenta? A dine Edi Ramen dhe Taulant Ballen mbi ligjin?

Pse kjo është çështje politike?

“SSSKAPE!” – Urdhri nga Rama nepermjet Taulant Ballës me shpure gazetaresh para dyerve te SPAK ne fund te nentorit 2020.

“SI URDHERON” – Brenda dites qe regjistruan kallzimin penal 246 te Taulant Balles po brenda dites regjistruan procedimin penal pa hetuar fare.

“SSSKAPE!” – 4 herë e dergoi Rama Taulantin për presion ne SPAK, duke përdorur prokurorët si qen sulmi të gjuetisë së shtrigave.

3 vjet hetime nxorrën se kallëzimi I Balles ishte shumefish i rremë, por SKAP u be SNUK.

Arreston Malltezin pa e pyetur kurrë, e pa qenë subjekt I SPAK.

Prokurorët nuk perfshijnë në dosje, shkresat zyrtare nga Angjeli e Klosi, për fillimin e privatizimit.

Nuk perfshijnë në dosje lejen e sheshit të ndërtimit nga Edi Rama dt 29.12.2007 dhe as lejen e ndertimit me kusht e shkurtit 2008.

Nuk perfshin ne dosje as vendimet e gjykates se shkalles se pare dhe as apelit 2008-2010 “Detyrim per nxjerrje akti” qe detyronte Edi Ramen te zbardhte lejen e ndertimit.

Nuk perfshijne ne dosje 3 vendimet antiligjore te Drejtorit INUV te Edi Rames (gjoba dhe vendim prishje) ne dhunim te vendimit te Gjykates se formes se prere. Keto shkresa I jane depozituar ne SPAK qysh para 3 muajsh se ishin bashkelidhur padise per kallzim te rreme qe depozitova me 26.08.2023 ndaj Taulantt Balles.

Nuk perfshijnë në dosje vendimet e gjykatës shkalla e pare dhe apelit për shpërdorim detyre nga Edi Rama, ndonëse kjo pagesë prej afro 300’000 euro ishte investimi i parë në ketë projekt.

Përdorin tabelën e gatshme te tualetit te Edi Rames, kinse Malltezi u be investitor me 114 m2 tokë, kur qysh ditën e parë 1/64 e 26’200 m2 i bie 410 m2 dhe sipas kontratave të sekuestruara kanë sqaruar se brenda 2 viteve, 2007 – 2009, Malltezi bleu mbi 1000 m2 nga bashkëpronarët Begeja, e në vitet më pas edhe mbi 1100 m2 nga bashkëpronarët e familjeve Llagami, Saliaga dhe Alimehmeti

Shkelën të drejtën kushtetuese të J. Malltezit në Gjyqin Civil për shpifje ndaj Taulant Ballës, duke sekuestruar, përmbi 1 vit, dosjen civile për të ndaluar të drejtën për gjykatë, a thua se nuk bënte dot fotokopje.

Prokuroret genjejne ose te pakten ka pasaktesi per siperfaqen 857 m2 sikur u pervetesua nga pronaret e tokes kir kjo ne fakt sic e sqarova me lart eshte edhe sot toke shtet. SPAK dergoi 6 here OPGJ tek Agjensia e Kadastres e gjoja nuk e pa.

Prokuroret genjejne (ose pasaktesi e rende) per siperfaqen 4261 m2 sikur kjo siperfaqe ishte shtet kur ne fakt sic u sqarua me siper kjo ishte toke e njohur e familjes Llagami.

* Ku qenka lidhja me Berishen?

A ka nxjerre ndonje ligj apo vkm ne emer te pervecem sic ka nxjerre dhjetera Edi Rama? Jo asnje!

A nderroi destinacionin nga sportiv ne banim? Jo! (Edi Rama nr .132/j dt 06.2006)

Funksion I pushtetit vendor, e nderroi Edi Rama.

Vetem 1 here doli KRRTRSH kunder KRT Edi Rama e coi ne Kushtetuese.

a)Kreu I komitetit te autoriteteve vendore te keshillit te Europes e solli ne mars 2006 dhe ai tha qe eshte funksion I pushtetit vendor.

b)Gjykata Kushtetuese rrezoi ligjin e urbanistikes e ndaloi qe Prefekti (pushteti qendror) te rrezonte vendimet e KRT (10.11.2006)

c) Gjykata Kushtetuese rrezoi qeverin eper Zogun e zi (dhjetor 2006) d) Edi Rama ne 2008-2009 mori urbanplan qe paraqiti draft-planin per Tiranen ku gjithe zona perfshihej so zone banimi.

e)Plani rregullues I Tiranes miratuar ne Keshillin Bashkiak Tirane (vendim nr 57 dt 24.12.2012 keshilli bashkiak) e formalisht edhe ne KKT.

f)Nuk ka asnje kryeqytet ne bote qe te mbaje klube profesionale futbollli me fusha futbollli me pak se 2 km nga qendra e qytetit.

g)Nuk ka emer familje se kujt I takon toka. Te hidhet fall?

Ligji I kthimit te pronave 2006, 2004. Prona tek I zoti eshte baze politike e se djathtes 2004-pa kufizim -2006 vetem ato jashte planit. Kthimi I prones= kthimi I sendit te vjedhur tek pronari I ligjshem. (shtoi 2 hallka kontrolli 1)qendrore 30 dite dhe 2) avolatura e shtetit 30 dite) SPAK ka vertetuar se Agjensia ka derguar per shqyrtim vendimet tek te 2 institucionet.

Ndryshimi nga komision kthimi pronave ne agjensi kthim pronave asnje ndryshim per Begejat. Plotesime vendimi ne vijimesi nga dosja ‘95 njelloj iu kthye Begejave edhe 11’740 m2 20.01.2006 nga komisioni I caktuar nga shumica e PS.

VKM per perdorim te letrave me vlere?

a)perdorur qe nga 1995

b) premtim elektoral I 2005 c) propozuar nga 2 ministra dhe 3 faqe relacion

d)vetem 1 muaj para miratimit te kesaj vkm pronaret blene me leke klubin shumesportesh per 700’000$. Nese do kishte komunikim atehere do e kishim vonuar 1 muaj per te shpetuar pagesen pra, ose nuk ka pasur komunikim ose jemi budallenj qe shpetuam nga pagesa prej 100’000 por paguam te plote vleren 700’000!

VKM per vleresimin? (vkm 794 dt 21.11.2007)

Ia kaloi tagrin bashkive per te percaktuar siperfaqet nuk e mbajti ne agjensi te pushtetit qendror. Cfare ka? Vetem zbatim ligji dhe kalim pergjegjesie tek pushteti vendor . Kjo eshte cfare uji I ke dhene gomarit? Ate uje qe donte vete gomari qe sot ka kapr drejtesine.

Udhëzimi per fshirjen nga ZRPP e regjistrimeve te falsifikuara

a)sugjeruar nga drejtori ZRPP dhe nga ministri I drejtesise plus 3 faqe relacion ( vol 16)

b)miratuar thuajse 1 vit perpara kur nuk kishte asnje dijeni askush as se kishte pishine ne inventar as se ku ndodhej dhe as se ishte e uzurpuar.

c) Gj, Kushtetuese e shfuqizoi 3 vite me pas thote SPAK por

d)Gjyqi pronaret me falsifikatoret zgjati 7 vjet dhe me vendim te formes se prere ishte falsifikim. Kete SPAK e fsheh nga dosja.

Konflikt interesi I Ilir Kadiut?

a)Sali Berisha as nuk dinte qe Ilir Kadiu ishte kusheri I nivelit te trete te Jamarber Malltezit

b) Ilir Kadiu nuk ka njoftuar as drejtuesit e tij direkt Oerd Bylykbashin e Gjergj Lezhja e as Sali Berishen qe kishte konflikt interesi ne akte inspekim konkret.

Plani rregullues I Tiranes 2013 eshte funksion vendor per gjithe qytetin me mijera hektare e jo 1 zone. Edhe Edi Rama mori kompanine Urbanplan ne 2008-2009 e ajo solli draftin qe gjithe zonen e kishte zone banimi. Si kudo ne bote me largesi 2 km nga qendra e qyteteve.

Plani rregullues u miratua me vendim te keshillit bashkiak nr.57 dt. 24.12.2012. Nese nuk do ta miratonte do ishte shperdorim detyre.

Nëse do ishte përdorur pushteti nga Berisha, siç për shembull, e përdor Edi Rama:

Nuk do zgjaste 13 vjet kthimi i tokës së vjedhur tek I zoti.

Nuk do kish zgjatur mbi 2 vjet privatizimi i ndërtesave në tokë pronare, por veç 2 ditë (se Rama kalon gjoja 17 firma në ditë).

Nuk do kishim paguar 800’000 $ për disa barraka të zëna forcërisht, por shumë herë më lirë, ose 1 euro, për shembull, si Bolino.

Do kishim edhe ne, pronaret e tokes, VKM me emër konkret personal përfituesi, si ka nxjerrë Edi Rama 3 VKM në emër të kompanisë së Bolinos, për të grabitur shkollën. Ose si dhjetra VKM e ligje si për Portin e Durrësit dhe/ose hajdutët e vrasësit strategjik të Edi Ramës.

Do kishim përlarë edhe ne, si thjeshtra e Edi Ramës, me dhjetëra tendera me para publike. Por, as unë e asnjë trashëgimtar Begeja, nuk kemi marrë kurrë asnjë lek nga fonde publike gjatë qeverisjes së PD.

Nuk do të kishim paguar taksa, se do të përfitonim si “strategjik”.

Nuk do i kishim dhuruar kopshtin më të mirë qytetit.

Nuk do e zhvillonim me Libeskind, por me ndonjë më të lirë; dhe jo me dashuri për mjedisin, por me gradaçela që u bllokojnë ajrin dhe diellin gjithë banorëve.

Nuk do kishim shpenzuar 2500 m2 dhe mbi 500’000 € për të sistemuar 42 familje informale me banesa, por do i kishim nxjerrë në rrugë, duke përdorur policinë e shtetit për këtë gjë.

Nuk do të na ishte kthyer veç 8% e pronës fisit Begeja, por do të na ishte kthyer mbi 80% e pronës.

Këto janë tipare të keqpërdorimit të pushtetit, për interes të miqve të Ramës, dhe këto batërdi i shohim çdo ditë sot, por asnjë nga këto veprime të keqpërdorimit të pushtetit për miqtë, nuk kanë ndodhur nga Berisha por nga Rama!

SPAK gjen problem pse Prof. Malltezi ka qene pjese e grupit strategjik dhe teknik te planit rregullues te Tiranes . Une ka qene pa pagese si keshilltar per mjedisin jo per sportin dhe jemi krenare per vsm e planit me dhjetera kritere kufizuese ne favor te mjedisit..

Nderkohe qe SPAK ka perfshire 14 here ne dosjen e saj vendimin nr. 668 te 1996 te familjes Llagami apo 9 here vendimin 532 dt 1996 te Begejave etj.Ka perfshire ne dosjen 6 deri vendimet gjyqesore Albana Vokshi kunder Saimir Tahiri apo Argita Malltezi dhe Shkelzen Berisha kunder Saimir Tahiri, e ne dosje te tjera edhe deri procedura librarie ne Librazhd pa asnje lidhje SPAK fsheh dokumente.

Prokuroret e SPAK kane fshehur ose nuk referojne dokumenta:

Ka fshehur kontraten e familjes Begeja me kontakt ne 2007 ku parashikohej se cilido nga F. Begeja mund te hynte ne bashkeinvestim deri ne 25% te pjeses se vet.

Kane fshehur pse nuk referojne lejen e sheshi te ndertimit firmosur nga Edi Rama me 19.12.2007 e zbardhur 06.01.2008

Kane fshehur lejen e ndertimit me kusht qe ka miratuar KRRT e Edi Rames ne shkurt 2008.

Kane fshehur shkresat nga Angjeli dhe Klosi per fillimin e procedurave te privatizimit ndonese jane bere te ditura dhe derguar bashkangjitur padise per kallzim te rreme Taulant Balla.

Kane fshehur vendimin gjyqesor te formes se prere te falsifikimit te ish pishina. Kane shkruar se udhezimi per fshirje nga ZRPP u shfuqizua nga GJK por nuk tregon qe kjo ceshtje u gjykua per 7 vjet dhe ka vendim te formes se prere qe ishte falsifikim.

kane fshehur 3 shkresat e kundraligjshme te drejtorit te policise ndertimore